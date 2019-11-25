Emre Bol: Arda Turan'nın Fatih Terim'in elini öpmesi tiyatro
A Spor yorumcusu Emre Bol, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesi tiyatro." ifadelerini kullandı.
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