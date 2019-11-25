Emre Bol: Ersun Yanal kusura bakma, korkaksın!
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu'nun penaltı kaçırdığı maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 21'e, Malatyaspor ise 19'a yükseltti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a şok sözler!
- Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız futbolcular FIFA'ya gidiyor...
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sürpriz Gustavo planı!
- Fenerbahçe'nin listesindeydi! Brezilya'yı sallıyor
- 1 dakika bile oynamamıştı ama... Fenerbahçe'den flaş karar! Sözleşmesi...
- Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 3 transfer
- Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç şoku!
- Yıldız isim Fenerbahçe'ye transferini açıkladı! 'Comolli kulübümle görüşüyor'
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.