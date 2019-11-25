Emre Bol: Emre Belözoğlu'nun penaltısı tekrar edilmeliydi
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu'nun penaltı kaçırdığı maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 21'e, Malatyaspor ise 19'a yükseltti.
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