Emre Bol: "3-4 hafta sonra 3-4 teknik adam değişikliği olur"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Bol, "3-4 hafta sonra 3-4 teknik adam değişikliği olur, bunlardan birisi de Fatih Terim olur." ifadelerini kullandı.