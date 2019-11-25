Emre Bol: "3-4 hafta sonra 3-4 teknik adam değişikliği olur" - Son dakika Fenerbahçe videoları, Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
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Emre Bol: "3-4 hafta sonra 3-4 teknik adam değişikliği olur"

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu'nun penaltı kaçırdığı maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 21'e, Malatyaspor ise 19'a yükseltti.

A Spor yorumcusu Emre Bol, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Bol, "3-4 hafta sonra 3-4 teknik adam değişikliği olur, bunlardan birisi de Fatih Terim olur." ifadelerini kullandı.

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25 Kasım 2019 , Pazartesi
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