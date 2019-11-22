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22 Kasım 2019, Cuma
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'da maçında yok!

Galatasaray'da Ryan Babel Trabzonspor maçında yok!

'in 12. haftasında 'ın Medipol 'i konuk ettiği maçta sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu önümüzdeki hafta karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Milli arada birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren , maçı öncesinde istemediği bir gelişmeyle karşılaştı.

Sarı-kırmızılıların Hollandalı oyuncusu , maçının 3. dakikasında Mehmet Topal'a yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla uyarıldı ve Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın hücum hattında Radamel Falcao ve Florin Andone'nin de ciddi sakatlıkları bulunuyor.

Galatasaray, 'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü 19:00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

  1. 22.11.2019
  2. Güncelleme: 22.11.2019 21:43
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