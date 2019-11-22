Galatasaray'da Ryan Babel Trabzonspor maçında yok!
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i konuk ettiği maçta sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi Ryan Babel cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu önümüzdeki hafta Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Milli arada birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Galatasaray, Trabzonspor maçı öncesinde istemediği bir gelişmeyle karşılaştı.
Sarı-kırmızılıların Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Başakşehir maçının 3. dakikasında Mehmet Topal'a yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla uyarıldı ve Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın hücum hattında Radamel Falcao ve Florin Andone'nin de ciddi sakatlıkları bulunuyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü 19:00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
- 22.11.2019
- Güncelleme: 22.11.2019 21:43
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Galatasaray'da Ryan Babel Trabzonspor maçında yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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