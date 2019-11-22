Galatasaray'da Ryan Babel Trabzonspor maçında yok!

Milli arada birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Galatasaray, Trabzonspor maçı öncesinde istemediği bir gelişmeyle karşılaştı.

Sarı-kırmızılıların Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Başakşehir maçının 3. dakikasında Mehmet Topal'a yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla uyarıldı ve Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın hücum hattında Radamel Falcao ve Florin Andone'nin de ciddi sakatlıkları bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü 19:00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.