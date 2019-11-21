Falcao ne zaman dönecek?
Bir türlü iyileşmeyen ve yeniden İspanya'nın yolunu tutan Radamel Falcao, zorlu Başakşehir, Club Brugge ve Trabzonspor maçlarını da kaçıracak.
Bir türlü iyileşmeyen ve yeniden İspanya'nın yolunu tutan Radamel Falcao, zorlu Başakşehir, Club Brugge ve Trabzonspor maçlarını da kaçıracak. Tedavisi devam eden ve Alanyaspor karşılaşmasına da yetişmesi zor gözüken 33 yaşındaki forvet için hedef 14 Aralık'ta oynanacak Ankaragücü sınavı... Haftaya İspanya'dan döndükten sonra kontrole girecek Radamel Falcao, şayet testleri geçerse Alanyaspor maçı öncesinde takımla çalışmalara başlayacak.
MIAMI'YE GİTMEYECEK
AS Gazetesi, MLS'te mücadele edecek Inter Miami'nin flaş transferler yapacağını duyurdu. Beckham'ın kurduğu kulübün takımın başına Ancelotti'yi getirmeyi planladığı, Rodrigues ile birlikte Mandzukic ve Falcao'nun da hedefler arasında olduğu bildirildi. Ancak Galatasaray'da kendisini gösteremeyen Falcao'nun Miami'ye sıcak bakmadığı ifade edildi.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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