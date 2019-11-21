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21 Kasım 2019, Perşembe
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Falcao ne zaman dönecek?

Falcao ne zaman dönecek?

Bir türlü iyileşmeyen ve yeniden 'nın yolunu tutan , zorlu , ve maçlarını da kaçıracak.

Bir türlü iyileşmeyen ve yeniden 'nın yolunu tutan , zorlu , ve maçlarını da kaçıracak. Tedavisi devam eden ve karşılaşmasına da yetişmesi zor gözüken 33 yaşındaki forvet için hedef 14 Aralık'ta oynanacak Ankaragücü sınavı... Haftaya İspanya'dan döndükten sonra kontrole girecek Radamel Falcao, şayet testleri geçerse Alanyaspor maçı öncesinde takımla çalışmalara başlayacak.

MIAMI'YE GİTMEYECEK

AS Gazetesi, MLS'te mücadele edecek Inter Miami'nin flaş transferler yapacağını duyurdu. Beckham'ın kurduğu kulübün takımın başına Ancelotti'yi getirmeyi planladığı, Rodrigues ile birlikte Mandzukic ve Falcao'nun da hedefler arasında olduğu bildirildi. Ancak 'da kendisini gösteremeyen Falcao'nun Miami'ye sıcak bakmadığı ifade edildi.

  1. 21.11.2019
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