Bir yıldır izliyorlar
Galatasaray'ın Yaremchuk'u bir yıldır izlediği ortaya çıktı. Transfer sürecini anlatan Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, "Galatasaray yaklaşık 1 yıldır Yaremchuk'u izliyordu. Ancak bu transfer gerçekleşmedi." dedi.
Galatasaray'ın Yaremchuk'u bir yıldır izlediği ortaya çıktı. Transfer sürecini anlatan Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, "Galatasaray yaklaşık 1 yıldır Yaremchuk'u izliyordu. Ancak bu transfer gerçekleşmedi. Yaremchuk da o dönem Galatasaray'a gitmeye sıcak bakıyordu ama şimdi şartlar değişti" dedi. Igor Tsyganyk, golcü oyuncuyu Roma'nın da istediğini ve Galatasaray'ın önemli bir fırsatı kaçırdığını da aktardı.
21 MAÇTA 14 GOL
Belçika'da Gent forması giyen Yaremchuk, bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 21 maçta 14 gol attı ve 4 asist yaptı.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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