Bir yıldır izliyorlar

Galatasaray'ın Yaremchuk'u bir yıldır izlediği ortaya çıktı. Transfer sürecini anlatan Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, "Galatasaray yaklaşık 1 yıldır Yaremchuk'u izliyordu. Ancak bu transfer gerçekleşmedi. Yaremchuk da o dönem Galatasaray'a gitmeye sıcak bakıyordu ama şimdi şartlar değişti" dedi. Igor Tsyganyk, golcü oyuncuyu Roma'nın da istediğini ve Galatasaray'ın önemli bir fırsatı kaçırdığını da aktardı.

21 MAÇTA 14 GOL

Belçika'da Gent forması giyen Yaremchuk, bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 21 maçta 14 gol attı ve 4 asist yaptı.