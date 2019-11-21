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21 Kasım 2019, Perşembe
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Bir yıldır izliyorlar

Bir yıldır izliyorlar

'ın 'u bir yıldır izlediği ortaya çıktı. sürecini anlatan Ukraynalı gazeteci , "Galatasaray yaklaşık 1 yıldır Yaremchuk'u izliyordu. Ancak bu transfer gerçekleşmedi." dedi.

'ın 'u bir yıldır izlediği ortaya çıktı. sürecini anlatan Ukraynalı gazeteci , "Galatasaray yaklaşık 1 yıldır Yaremchuk'u izliyordu. Ancak bu transfer gerçekleşmedi. Yaremchuk da o dönem Galatasaray'a gitmeye sıcak bakıyordu ama şimdi şartlar değişti" dedi. Igor Tsyganyk, golcü oyuncuyu Roma'nın da istediğini ve Galatasaray'ın önemli bir fırsatı kaçırdığını da aktardı.

21 MAÇTA 14 GOL

Belçika'da Gent forması giyen Yaremchuk, bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 21 maçta 14 gol attı ve 4 asist yaptı.

  1. 21.11.2019
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