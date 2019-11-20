Fatih Terim'in gözü 16'lık yıldızda! İşte Galatasaray'ın son bombası...

Galatasaray altın jenerasyonuna bir yenisini daha eklemek için çalışmalarını başlattı. Galatasaray'a birçok genç futbolcu kazandıran Fatih Terim, yeni yıldızını buldu ve sarı-kırmızılılar transfer girişimlerine başladı. Galatasaray'da yapılan bu girişimin ardından Cimbom ile adı geçen 16 yaşındaki genç yıldızın kulübünden transfer açıklaması geldi. İşte Terim'in son bombası, yapılan açıklama ve son gelişmeler...

20 Kasım 2019 Çarşamba 14:56 Güncelleme: 20.11.2019 14:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





