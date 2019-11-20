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Fatih Terim'in gözü 16'lık yıldızda! İşte Galatasaray'ın son bombası...
Galatasaray altın jenerasyonuna bir yenisini daha eklemek için çalışmalarını başlattı. Galatasaray'a birçok genç futbolcu kazandıran Fatih Terim, yeni yıldızını buldu ve sarı-kırmızılılar transfer girişimlerine başladı. Galatasaray'da yapılan bu girişimin ardından Cimbom ile adı geçen 16 yaşındaki genç yıldızın kulübünden transfer açıklaması geldi. İşte Terim'in son bombası, yapılan açıklama ve son gelişmeler...
20 Kasım 2019 Çarşamba 14:56
Güncelleme: 20.11.2019 14:56
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan ve 1-0 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından büyük neşter sinyali vermesiyle birlikte gözler genç oyunculara çevrilmişti.
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"Bundan sonra 17-18 yaşındaki gençleri sahada görebilirsiniz" diyen Fatih Terim, sarı kırmızılıların altın jeneresyonunu işaret etti.
Galatasaray'da genç futbolcular yine söylenildiği kadar fazla forma şansı bulamasa da Fatih Terim'in genç futbolcular üzerinde durduğu aşikar.
Sezon başında Erencan Yardımcı, Yunus Akgün ve Mustafa Kapı gibi futbolcuları A takıma kadar çıkartan Terim, Galatasaray'a yeni yıldızlar kazandırmanın peşinde.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, potansiyeli yüksek genç futbolcuları kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.