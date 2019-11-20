Fatih Terim'in gözü 16'lık yıldızda! İşte Galatasaray'ın son bombası... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fatih Terim'in gözü 16'lık yıldızda! İşte Galatasaray'ın son bombası...

Fatih Terim'in gözü 16'lık yıldızda! İşte Galatasaray'ın son bombası...

Galatasaray altın jenerasyonuna bir yenisini daha eklemek için çalışmalarını başlattı. Galatasaray'a birçok genç futbolcu kazandıran Fatih Terim, yeni yıldızını buldu ve sarı-kırmızılılar transfer girişimlerine başladı. Galatasaray'da yapılan bu girişimin ardından Cimbom ile adı geçen 16 yaşındaki genç yıldızın kulübünden transfer açıklaması geldi. İşte Terim'in son bombası, yapılan açıklama ve son gelişmeler...
20 Kasım 2019 Çarşamba 14:56 Güncelleme: 20.11.2019 14:56
Fatih Terim'in gözü 16'lık yıldızda! İşte Galatasaray'ın son bombası...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan ve 1-0 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından büyük neşter sinyali vermesiyle birlikte gözler genç oyunculara çevrilmişti.

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Fatih Terim'in gözü 16'lık yıldızda! İşte Galatasaray'ın son bombası...

"Bundan sonra 17-18 yaşındaki gençleri sahada görebilirsiniz" diyen Fatih Terim, sarı kırmızılıların altın jeneresyonunu işaret etti.

Fatih Terim'in gözü 16'lık yıldızda! İşte Galatasaray'ın son bombası...

Galatasaray'da genç futbolcular yine söylenildiği kadar fazla forma şansı bulamasa da Fatih Terim'in genç futbolcular üzerinde durduğu aşikar.

Fatih Terim'in gözü 16'lık yıldızda! İşte Galatasaray'ın son bombası...

Sezon başında Erencan Yardımcı, Yunus Akgün ve Mustafa Kapı gibi futbolcuları A takıma kadar çıkartan Terim, Galatasaray'a yeni yıldızlar kazandırmanın peşinde.

Fatih Terim'in gözü 16'lık yıldızda! İşte Galatasaray'ın son bombası...

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, potansiyeli yüksek genç futbolcuları kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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