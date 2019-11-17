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17 Kasım 2019, Pazar
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'ın annesinin cenazesi defnedildi

Yusuf Günay'ın annesinin cenazesi defnedildi

Kulübü Başkan Yardımcısı 'ın vefat eden annesi 'ın cenazesi, 'un Türkeli ilçesinde toprağa verildi.

için Türkeli Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına Kulübü Başkanı ile kulübün bazı yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Ayşe Günay'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gaziler köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, cenazenin ardından bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

  1. 17.11.2019
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