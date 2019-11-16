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16 Kasım 2019, Cumartesi
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'ın acı günü

Yusuf Günay'ın acı günü

Başkan Yardımcısı 'ın annesi vefat etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, merhumenin naaşının köyü aile kabristanlığına defnedileceği belirtildi.

Başkan Yardımcısı 'ın annesi vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumenin naaşı, 17 Kasım Pazar günü ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası köyü aile kabristanlığına defnedilecektir. Merhume Ayşe Günay'a rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

  1. 16.11.2019
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