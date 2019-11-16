Pınar Karşıyaka 84-55 Galatasaray Doğa Sigorta | MAÇ SONUCU
ING Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. İzmir ekibi, Galatasaray'ı 84-55 yenerek ligdeki 8. maçında 7. galibiyetini alırken Galatasaray ise 3. kez mağlup oldu.
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- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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