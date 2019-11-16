Pınar Karşıyaka 84-55 Galatasaray Doğa Sigorta | MAÇ SONUCU - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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84-55 Doğa Sigorta | MAÇ SONUCU

Pınar Karşıyaka 84-55 Galatasaray Doğa Sigorta | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, sahasında 'ı konuk etti. ekibi, Galatasaray'ı 84-55 yenerek ligdeki 8. maçında 7. galibiyetini alırken Galatasaray ise 3. kez mağlup oldu.

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  1. 16.11.2019
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