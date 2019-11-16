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16 Kasım 2019, Cumartesi
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itirafı

Galatasaray itirafı

'in eski golcüsü 'dan flaş bir itirafı geldi. basınına konuşan Zamorano, "'da 5 yıl oynadıktan sonra çok teklif aldım. Galatasaray da bunlardandı" dedi.

1996-2000 yılları arası 'de forma giyen eski golcü , 2000 yılında G.Saray ile görüştüğünü ancak 'ya gitme kararı aldığını söyledi. Zamorano, Meksika basınına "'da 5 yıl oynadıktan sonra çok teklif aldım. G.Saray da bunlardandı. Ama ben Meksika'yı seçtim" dedi.

  1. 16.11.2019
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