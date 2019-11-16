Galatasaray itirafı

1996-2000 yılları arası Inter'de forma giyen eski golcü Ivan Zamorano, 2000 yılında G.Saray ile görüştüğünü ancak Meksika'ya gitme kararı aldığını söyledi. Zamorano, Meksika basınına "İtalya'da 5 yıl oynadıktan sonra çok teklif aldım. G.Saray da bunlardandı. Ama ben Meksika'yı seçtim" dedi.