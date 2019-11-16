Galatasaray itirafı
Inter'in eski golcüsü Ivan Zamorano'dan flaş bir Galatasaray itirafı geldi. Meksika basınına konuşan Zamorano, "İtalya'da 5 yıl oynadıktan sonra çok teklif aldım. Galatasaray da bunlardandı" dedi.
1996-2000 yılları arası Inter'de forma giyen eski golcü Ivan Zamorano, 2000 yılında G.Saray ile görüştüğünü ancak Meksika'ya gitme kararı aldığını söyledi. Zamorano, Meksika basınına "İtalya'da 5 yıl oynadıktan sonra çok teklif aldım. G.Saray da bunlardandı. Ama ben Meksika'yı seçtim" dedi.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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