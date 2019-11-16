"Ne hissettiğimi anlamadılar!"
Ülkesi Hollanda'da konuşan Ryan Babel, "Hocamız Koeman'ın söylediği gibi; en önemli şeylerden biri, antrenörün oyuncularına güvenebilmesidir. Bazen teknik direktörler benim ne hissettiğimi anlamadı" dedi.
Babel, ülkesi Hollanda'da konuştu. Daha önce milli takıma seçilemediği durumları açıklayan Babel, "Hocamız Koeman'ın söylediği gibi; en önemli şeylerden biri, antrenörün oyuncularına güvenebilmesidir. Bazen teknik direktörler benim ne hissettiğimi anlamadı. İyi oynamadığım dönemler oldu. Bu süreçte tercih edilmedim" dedi.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
"Ne hissettiğimi anlamadılar!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.