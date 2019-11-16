"Ne hissettiğimi anlamadılar!"

Babel, ülkesi Hollanda'da konuştu. Daha önce milli takıma seçilemediği durumları açıklayan Babel, "Hocamız Koeman'ın söylediği gibi; en önemli şeylerden biri, antrenörün oyuncularına güvenebilmesidir. Bazen teknik direktörler benim ne hissettiğimi anlamadı. İyi oynamadığım dönemler oldu. Bu süreçte tercih edilmedim" dedi.