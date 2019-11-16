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16 Kasım 2019, Cumartesi
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"Ne hissettiğimi anlamadılar!"

"Ne hissettiğimi anlamadılar!"

Ülkesi 'da konuşan , "'ın söylediği gibi; en önemli şeylerden biri, antrenörün oyuncularına güvenebilmesidir. Bazen benim ne hissettiğimi anlamadı" dedi.

Babel, ülkesi 'da konuştu. Daha önce milli takıma seçilemediği durumları açıklayan Babel, "'ın söylediği gibi; en önemli şeylerden biri, antrenörün oyuncularına güvenebilmesidir. Bazen benim ne hissettiğimi anlamadı. İyi oynamadığım dönemler oldu. Bu süreçte tercih edilmedim" dedi.

  1. 16.11.2019
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