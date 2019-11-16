Club Brugge geri adım attı
Galatasaray'ın geri almayı kabul etmemesi üzerine Club Brugge, Mbaye Diagne'ye ikinci bir şans verdi. Teknik direktör Philippe Clement, Charleo ile oynanan hazırlık karşılaşmasında Diagne'yi sahaya sürdü.
Galatasaray'ın Mbaye Diagne'yi geri almayı kabul etmemesi, Club Brugge'a geri adım attırdı. Teknik direktör Philippe Clement, PSG maçının ardından kadro dışı bıraktığı Senegalli golcüye, son bir şans verme kararı aldı ve Charleroi ile oynanan hazırlık maçında forma verdi. Club Brugge bu maçı 2-1 kazanırken, ilk 11'de forma giyen Diagne skora katkı yapamadı.
HATASINI ANLADI
Belçika basını, Philippe Clement'in Mbaye Diagne'ye kapıları yeniden açtığını belirtirken, Senegalli golcünün antrenmanlarda ciddi şekilde çalışarak, kadroda şans bulabileceği vurgulandı. PSG maçında takımın penaltıcısı olmamasına karşın atışı kullanan Diagne'nin de hatasından ders aldığı belirtildi.
- 16.11.2019
Club Brugge geri adım attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.