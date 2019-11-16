Club Brugge geri adım attı

Galatasaray'ın Mbaye Diagne'yi geri almayı kabul etmemesi, Club Brugge'a geri adım attırdı. Teknik direktör Philippe Clement, PSG maçının ardından kadro dışı bıraktığı Senegalli golcüye, son bir şans verme kararı aldı ve Charleroi ile oynanan hazırlık maçında forma verdi. Club Brugge bu maçı 2-1 kazanırken, ilk 11'de forma giyen Diagne skora katkı yapamadı.

HATASINI ANLADI

Belçika basını, Philippe Clement'in Mbaye Diagne'ye kapıları yeniden açtığını belirtirken, Senegalli golcünün antrenmanlarda ciddi şekilde çalışarak, kadroda şans bulabileceği vurgulandı. PSG maçında takımın penaltıcısı olmamasına karşın atışı kullanan Diagne'nin de hatasından ders aldığı belirtildi.