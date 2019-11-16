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16 Kasım 2019, Cumartesi
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geri adım attı

Club Brugge geri adım attı

Galatasaray'ın geri almayı kabul etmemesi üzerine , 'ye ikinci bir şans verdi. Teknik direktör , Charleo ile oynanan hazırlık karşılaşmasında Diagne'yi sahaya sürdü.

Galatasaray'ın 'yi geri almayı kabul etmemesi, 'a geri adım attırdı. Teknik direktör , maçının ardından kadro dışı bıraktığı Senegalli golcüye, son bir şans verme kararı aldı ve Charleroi ile oynanan hazırlık maçında forma verdi. Club Brugge bu maçı 2-1 kazanırken, ilk 11'de forma giyen Diagne skora katkı yapamadı.

HATASINI ANLADI

basını, Philippe Clement'in Mbaye Diagne'ye kapıları yeniden açtığını belirtirken, Senegalli golcünün antrenmanlarda ciddi şekilde çalışarak, kadroda şans bulabileceği vurgulandı. PSG maçında takımın penaltıcısı olmamasına karşın atışı kullanan Diagne'nin de hatasından ders aldığı belirtildi.

  1. 16.11.2019
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