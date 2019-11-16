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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Albayrak'a büyük baskı

Albayrak'a büyük baskı

'da 2. Başkan 'a "Bu şekilde yola devam edersen, sonraki dönemlerde hem yöneticilik, hem de başkan olma şansını tamamen elinden kaçıracaksın" sözleriyle baskı uygulanıyor.

yönetimine 14'üncü Asliye Hukuk'tan müjdeli haber geldi. yok ancak camia içinden Cengiz'in yönetim kurulunda yer alan üyelere baskı devam ediyor. Özellikle 'a "Bu şekilde yola devam edersen, sonraki dönemlerde hem yöneticilik, hem de başkan olma şansını tamamen elinden kaçıracaksın" uyarıları yapıldığı belirtiliyor.

İBRA OYLAMASI BİRLEŞMELİ

Spor Hukuku Uzmanı Avukat Alpay Köse, idari ve mali olarak ayrı ayrı oylama yapılmasını doğru bulmadığını söyledi. Adnan Polat döneminde de aynı sorun yaşandığını belirten Köse, "Hukuk Genel Kurulu böyle bir ibranın olamayacağını ve geçersiz olacağını belirtmişti. Bence ibra tek olmalıdır. Bu yargılama sonunda konu netlik kazanacak" dedi.

  1. 16.11.2019
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