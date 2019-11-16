Hizmete devam

Galatasaray'ın 23 Mart'taki Mali Genel Kurulu'nun ardından başlayan yönetim ile muhalifler arasındaki restleşmede bir köşe daha dönüldü. 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, istinaf mahkemesinin "tedbirin kaldırılması" hükmüyle ve davacıların tedbir kararı verilmesi talepleriyle ilgili herhangi hüküm vermedi ve duruşmayı 21 Şubat 2020'ye erteledi. İki hafta süre içinde taraflar dosyadaki eksiklerini tamamlayacak ve uzman kişiler tarafından oluşturulacak bilirkişi heyetine gönderilecek.

YAPACAK ÇOK İŞ VAR

Belirnecek isimler, dosyadaki belgeler doğrultusunda rapor düzenleyecek ve mahkeme heyetine sunacak. Bu erteleme muhalifleri kızdırsa da sarı- kırmızılı yönetimin rahat nefes almasını sağladı. "Daha yapacak çok işimiz var" diyen Başkan Mustafa Cengiz'in, kısa vadede seçim kararı almayı düşünmediği ve yeniden çözüm bekleyen konular üzerine yoğunlaştığı bildirildi. Cengiz'in özellikle Florya ve Riva projesi, tüzük değişikliği, borçların yapılandırılması ve ara transfer üzerinde çalıştığı öğrenildi.