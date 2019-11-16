Hizmete devam - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Hizmete devam

Hizmete devam

Hizmete devam

14. Asliye Hukuk’ta açılan davanın ’a ertelenmesinin ardından kolları sıvayan G.Saray Başkanı, yeniden çözüm bekleyen konular üzerinde yoğunlaştı.

'ın 23 Mart'taki Mali Genel Kurulu'nun ardından başlayan yönetim ile muhalifler arasındaki restleşmede bir köşe daha dönüldü. 14. , istinaf mahkemesinin "tedbirin kaldırılması" hükmüyle ve davacıların tedbir kararı verilmesi talepleriyle ilgili herhangi hüküm vermedi ve duruşmayı 2020'ye erteledi. İki hafta süre içinde taraflar dosyadaki eksiklerini tamamlayacak ve uzman kişiler tarafından oluşturulacak bilirkişi heyetine gönderilecek.

YAPACAK ÇOK İŞ VAR

Belirnecek isimler, dosyadaki belgeler doğrultusunda rapor düzenleyecek ve mahkeme heyetine sunacak. Bu erteleme muhalifleri kızdırsa da sarı- kırmızılı yönetimin rahat nefes almasını sağladı. "Daha yapacak çok işimiz var" diyen Başkan 'in, kısa vadede seçim kararı almayı düşünmediği ve yeniden çözüm bekleyen konular üzerine yoğunlaştığı bildirildi. Cengiz'in özellikle Florya ve Riva projesi, tüzük değişikliği, borçların yapılandırılması ve ara transfer üzerinde çalıştığı öğrenildi.

  1. 16.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hizmete devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN