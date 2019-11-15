Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Çok namuslu çocuk, çok çalışıyor geri dönmek için" dediği Kolombiyalı yıldız geri dönüşünün sinyallerini ise sosyal medyadan vermişti. Antrenman görüntülerini paylaşan Falcao, yakın çevresine de sık sık günah çıkarıyor. İşte Kolombiyalı yıldızın Galatasaray taraftarına mesajı...
15 Kasım 2019 Cuma 09:07
Güncelleme: 15.11.2019 09:07
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek milli araya moralli giden Galatasaray'da Falcao gelişmesi yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hareketli günler geçiren sarı-kırmızılıların ana gündem maddelerinden birisi de Radamel Falcao'nun sağlık durumuydu.
Gaziantep FK maçının 9. dakikasında sakatlanan Andone'nin oyuna devam edememesi sonrası büyük bir sıkıntıya giren sarı-kırmızılılara Falcao'dan müjdeli haber gelmişti.
Aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ParisSaint-Germain maçından bu yana forma giyemeyen yıldız futbolcunun durumu belirsizliğini koruyordu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, RealMadrid maçı öncesi yaptığı açıklamada "Falcao ikinci tedavisini İspanya'da sürdürecek. Zaten Madrid onun şehri. RealMadrid ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Mili aradan sonra olabilir ama o zamana kadar yok. Bizimle beraber olmayacak. 10 gün tedavisi İspanya'da sürecek" açıklamasını yapmıştı.