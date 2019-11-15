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15 Kasım 2019, Cuma
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Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Çok namuslu çocuk, çok çalışıyor geri dönmek için" dediği Kolombiyalı yıldız geri dönüşünün sinyallerini ise sosyal medyadan vermişti. Antrenman görüntülerini paylaşan Falcao, yakın çevresine de sık sık günah çıkarıyor. İşte Kolombiyalı yıldızın Galatasaray taraftarına mesajı...
15 Kasım 2019 Cuma 09:07 Güncelleme: 15.11.2019 09:07
Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek milli araya moralli giden Galatasaray'da Falcao gelişmesi yaşanıyor.

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Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj

Hareketli günler geçiren sarı-kırmızılıların ana gündem maddelerinden birisi de Radamel Falcao'nun sağlık durumuydu.

Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj

Gaziantep FK maçının 9. dakikasında sakatlanan Andone'nin oyuna devam edememesi sonrası büyük bir sıkıntıya giren sarı-kırmızılılara Falcao'dan müjdeli haber gelmişti.

Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj

Aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain maçından bu yana forma giyemeyen yıldız futbolcunun durumu belirsizliğini koruyordu.

FALCAO ANTRENMAN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi yaptığı açıklamada "Falcao ikinci tedavisini İspanya'da sürdürecek. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Mili aradan sonra olabilir ama o zamana kadar yok. Bizimle beraber olmayacak. 10 gün tedavisi İspanya'da sürecek" açıklamasını yapmıştı.

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