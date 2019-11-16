Galatasaray 4-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray 4-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

4-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

Galatasaray 4-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12 haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor... Milli ara kapsamında boşluğu değerlendiren Galatasaray, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçı yaptı. 'nde oynanan mücadelede golleri, Jimmy Durmaz, Selçuk İnan, Emre Mor ve Adem Büyük kaydetti.

, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaştı. 'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray, 4-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Jimmy Durmaz, 47. dakikada Selçuk İnan, 57. dakikada Emre Mor ve 84. dakikada penaltıdan Adem Büyük attı.

Galatasaray, 22 Kasım Cuma akşamı ile kritik bir lig maçına çıkacak.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

22.11: Başakşehir
26.11: Club Brugge
01.12: Trabzonspor (D)
04.12: Tuzlaspor*
07.12: Alanyaspor
11.12: Paris Saint-Germain (D)
14.12: Ankaragücü

* TFF, Türkiye Kupası maç takvimini henüz resmi olarak duyurmadı.

Goller: Jimmy Durmaz, Selçuk İnan, Emre Mor, Adem Büyük (penaltı).

Taner Karaman: Galatasaray'da taht kavgaları hiç bitmedi, bitmeyecek gibi duruyor

  1. 16.11.2019
  2. Güncelleme: 16.11.2019 14:55
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray 4-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN