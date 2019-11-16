Galatasaray - Ümraniyespor maçından kareler!

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen mücadeleden Jimmy Durmaz (dk. 1), Selçuk İnan (dk. 46), Emre Mor (dk. 56) ve Adem Büyük (dk. 84) ile bulduğu gollerin ardından 4-0 galip ayrıldı. İşte mücadeleden dikkat çeken kareler...