Brugge ile Diagne krizi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris-Saint Germain maçında kazanılan penaltıyı kullanmakta ısrar eden ve ardından da kaçıran Mbaye Diagne, Belçika'da istenmeyen adam ilan edildi.
PSG maçında kazanılan penaltıyı kullanmakta ısrar eden ve ardından da kaçıran Mbaye Diagne, Belçika'da istenmeyen adam ilan edildi. Kadro dışı bırakılan Diagne için şu ana kadar 900 bin euro ödeyen Club Brugge, oyuncuyu göndermek ve kalan 2.45 milyon euro'yu da ödemek istemediğini bildirdi. Ancak, Galatasaray böyle bir şeyin mümkün olmadığı iletti. Club Brugge'un çıkış yolu aradığı belirtiliyor.
- 13.11.2019
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