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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Brugge ile Diagne krizi

Brugge ile Diagne krizi

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris-Saint Germain maçında kazanılan penaltıyı kullanmakta ısrar eden ve ardından da kaçıran , 'da ilan edildi.

maçında kazanılan penaltıyı kullanmakta ısrar eden ve ardından da kaçıran , 'da ilan edildi. Kadro dışı bırakılan Diagne için şu ana kadar 900 bin euro ödeyen , oyuncuyu göndermek ve kalan 2.45 milyon euro'yu da ödemek istemediğini bildirdi. Ancak, böyle bir şeyin mümkün olmadığı iletti. Club Brugge'un çıkış yolu aradığı belirtiliyor.

  1. 13.11.2019
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