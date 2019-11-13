Brugge ile Diagne krizi

PSG maçında kazanılan penaltıyı kullanmakta ısrar eden ve ardından da kaçıran Mbaye Diagne, Belçika'da istenmeyen adam ilan edildi. Kadro dışı bırakılan Diagne için şu ana kadar 900 bin euro ödeyen Club Brugge, oyuncuyu göndermek ve kalan 2.45 milyon euro'yu da ödemek istemediğini bildirdi. Ancak, Galatasaray böyle bir şeyin mümkün olmadığı iletti. Club Brugge'un çıkış yolu aradığı belirtiliyor.