Galatasaray’ı özlüyorum

Galatasaray'ın eski yıldız Gheorghe Hagi, Türkiye'deki günlerini özlediğini belirterek, belki bir gün geri dönebileceğini söyledi. Rumen hoca, "Galatasaray'da UEFA kupasını kazandığım dönem benim için fantastik bir dönemdi. Dürüst olmak gerekirse o günleri özlüyorum" dedi.

MAAŞLAR YÜKSEK

Hagi, Falcao'nun transferiyle ilgili de konuştu. Kolombiyalı yıldızın kaliteli bir forvet olduğunu belirten Hagi, "Galatasaray son dönemde iyi yabancı oyuncular getirdi. Çünkü maaşlar yüksek. Falcao, fantastik bir oyuncu. Umarım Galatasaray için de çok iyi işler yapar" dedi.