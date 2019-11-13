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13 Kasım 2019, Çarşamba
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’ı özlüyorum

Galatasaray’ı özlüyorum

'ın eski yıldız , 'deki günlerini özlediğini belirterek, belki bir gün geri dönebileceğini söyledi. Rumen hoca "Dürüst olmak gerekirse o günleri özlüyorum" dedi.

'ın eski yıldız , 'deki günlerini özlediğini belirterek, belki bir gün geri dönebileceğini söyledi. Rumen hoca, "Galatasaray'da kupasını kazandığım dönem benim için fantastik bir dönemdi. Dürüst olmak gerekirse o günleri özlüyorum" dedi.

MAAŞLAR YÜKSEK
Hagi, Falcao'nun transferiyle ilgili de konuştu. Kolombiyalı yıldızın kaliteli bir forvet olduğunu belirten Hagi, "Galatasaray son dönemde iyi yabancı oyuncular getirdi. Çünkü maaşlar yüksek. Falcao, fantastik bir oyuncu. Umarım Galatasaray için de çok iyi işler yapar" dedi.

  1. 13.11.2019
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