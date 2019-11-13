Florin Andone: Çok üzgünüm - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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: Çok üzgünüm

Florin Andone: Çok üzgünüm

maçında sakatlanan ve 2.5 ay sahalardan uzak kalması beklenilen duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Andone 'çok üzgünüm' dedi.

maçında sakatlanan ve 2.5 ay sahalardan uzak kalması beklenilen duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Twitter'dan Galatasaraylı taraftarlara seslenen Rumen golcü, "Şuanki durumundan dolayı çok üzgünüm. Bu mükemmel takım için her şeyimi verecek kadar odaklanmış durumdaydım fakat bazen futbolda bu tarz istemediğiniz şeyler olur" diye yazdı.

  1. 13.11.2019
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