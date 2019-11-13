Florin Andone: Çok üzgünüm
Gaziantep maçında sakatlanan ve 2.5 ay sahalardan uzak kalması beklenilen Florin Andone duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Andone 'çok üzgünüm' dedi.
Gaziantep maçında sakatlanan ve 2.5 ay sahalardan uzak kalması beklenilen Florin Andone duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Twitter'dan Galatasaraylı taraftarlara seslenen Rumen golcü, "Şuanki durumundan dolayı çok üzgünüm. Bu mükemmel takım için her şeyimi verecek kadar odaklanmış durumdaydım fakat bazen futbolda bu tarz istemediğiniz şeyler olur" diye yazdı.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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