Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...

İstinaf Mahkemesi'nin seçim kararı sonrasında Galatasaray'da başkanlık seçimi rüzgarları esiyor.

Mustafa Cengiz ve yönetiminin, seçime gidilmesi halinde yeniden aday olmasının önünü açan kararın ardından diğer başkan adaylarının da isimleri kulislerde konuşulmaya başlandı.

İKİ İSİM HAZIRLIĞA BAŞLADI

Sarı kırmızılı camiada seçim hazırlığına ilk başlayan adaylar, GSYİAD eski Başkanı Metin Öztürk ve eski başkan adayı Ali Fatinoğlu oldu.

AYSAL VE ÖZBEK ADAY OLMAYACAK

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal ile Dursun Özbek'in aday olmayacağı belirtilirken, Faruk Süren'e ise aday olması konusunda baskı yapıldığı kaydedildi.

Kulislerde konuşulan bir diğer isim ise Ali Dürüst.