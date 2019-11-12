Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...
Yeniden erken seçim seslerinin yükseldiği Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. İstinaf Mahkemesi'nin kararının ardından başkan adaylarının isimleri kulislerde konuşulmaya başlandı. Sarı kırmızılı taraftarların aklında en büyük soru ise Dursun Özbek ve Ünal Aysal'ın aday olup olmayacağı. İşte cevabı...
İstinaf Mahkemesi'nin seçim kararı sonrasında Galatasaray'da başkanlık seçimi rüzgarları esiyor.
Mustafa Cengiz ve yönetiminin, seçime gidilmesi halinde yeniden aday olmasının önünü açan kararın ardından diğer başkan adaylarının da isimleri kulislerde konuşulmaya başlandı.
İKİ İSİM HAZIRLIĞA BAŞLADI
Sarı kırmızılı camiada seçim hazırlığına ilk başlayan adaylar, GSYİAD eski Başkanı Metin Öztürk ve eski başkan adayı Ali Fatinoğlu oldu.
AYSAL VE ÖZBEK ADAY OLMAYACAK
Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal ile Dursun Özbek'in aday olmayacağı belirtilirken, Faruk Süren'e ise aday olması konusunda baskı yapıldığı kaydedildi.
Kulislerde konuşulan bir diğer isim ise Ali Dürüst.
- 12.11.2019
- Güncelleme: 12.11.2019 14:18
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Yorum
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misafir hemen gidebilir.ocakta göndersinler.
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Belhanda müjdesi
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hagi10 inşallah satılırda yerine daha kreatif futbolcu alınır. BANEGA
Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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