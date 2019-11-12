Ünal Aysal aday olacak mı? | Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...

'da başkan adayları netleşiyor! ...

Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...

Yeniden erken seslerinin yükseldiği 'da hareketli saatler yaşanıyor. 'nin kararının ardından başkan adaylarının isimleri kulislerde konuşulmaya başlandı. Sarı kırmızılı taraftarların aklında en büyük soru ise ve 'ın aday olup olmayacağı. İşte cevabı...

'nin kararı sonrasında 'da başkanlık seçimi rüzgarları esiyor.

ve yönetiminin, seçime gidilmesi halinde yeniden aday olmasının önünü açan kararın ardından diğer başkan adaylarının da isimleri kulislerde konuşulmaya başlandı.

İKİ İSİM HAZIRLIĞA BAŞLADI

Sarı kırmızılı camiada seçim hazırlığına ilk başlayan adaylar, GSYİAD eski Başkanı ve eski başkan adayı Ali Fatinoğlu oldu.

AYSAL VE ÖZBEK ADAY OLMAYACAK

Galatasaray'ın eski başkanlarından ile 'in aday olmayacağı belirtilirken, Faruk Süren'e ise aday olması konusunda baskı yapıldığı kaydedildi.

Kulislerde konuşulan bir diğer isim ise .

  1. 12.11.2019
  2. Güncelleme: 12.11.2019 14:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN