Fatih Terim'e çok sert sözler! "İstanbul'a gelmeye yüzü yok"

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid deplasmanında 6-0'lık tarihi bir yenilgi alan Galatasaray, daha sonra ligde çıktığı Gaziantep karşılaşmasını ilk yarıda gösterdiği etkili performansla sahadan galibiyetle ayrıldı. Ünlü yazar Hıncal Uluç, Galatasaray'ın bu galibiyetini yorumlarken Fatih Terim ile ilgili sert ifadeler kullandı. Uluç, karşılaşmada Galatasaray'ın hakem desteğiyle kazandığını belirtirken, Terim'in istifa etmesi gerektiğini de söyledi. İşte Uluç'un birbirinden çarpıcı ifadeler kaleme aldığı o yazısı...

12 Kasım 2019 Salı 13:24 Güncelleme: 12.11.2019 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





