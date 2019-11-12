Fatih Terim'e çok sert sözler! 'İstanbul'a gelmeye yüzü yok' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Fatih Terim'e çok sert sözler! "İstanbul'a gelmeye yüzü yok"

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid deplasmanında 6-0'lık tarihi bir yenilgi alan Galatasaray, daha sonra ligde çıktığı Gaziantep karşılaşmasını ilk yarıda gösterdiği etkili performansla sahadan galibiyetle ayrıldı. Ünlü yazar Hıncal Uluç, Galatasaray'ın bu galibiyetini yorumlarken Fatih Terim ile ilgili sert ifadeler kullandı. Uluç, karşılaşmada Galatasaray'ın hakem desteğiyle kazandığını belirtirken, Terim'in istifa etmesi gerektiğini de söyledi. İşte Uluç'un birbirinden çarpıcı ifadeler kaleme aldığı o yazısı...
12 Kasım 2019 Salı 13:24 Güncelleme: 12.11.2019 13:24
Fatih Terim'e çok sert sözler! İstanbul'a gelmeye yüzü yok

Ali Sami Yen tarafından "Yabancıları yenmek üzere" kurulan Galatasaray'ı baştan aşağı yabancıları oynatan, ama bırakın onları yenmeyi gol bile atamaz hale getiren Fatih Terim, Real Madrid önünde 6 gol yemenin de ötesinde oynattığı ve seyirci kaldığı rezil, ruhsuz utanç futbolundan sonra istifa etmeliydi.

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Fatih Terim'e çok sert sözler! İstanbul'a gelmeye yüzü yok

Ama artık Galatasaray'a değil, "Kendine imparator" Terim, sırf kendisi için fevkalade akıllı bir taktik uyguladı..

Fatih Terim'e çok sert sözler! İstanbul'a gelmeye yüzü yok

İstanbul'a gelecek ve onu havaalanında karşılayacak seyirciden çekindiği, onların yüzüne bakacak hali olmadığı için, Madrid'den doğru Gaziantep'e gitti.

Fatih Terim'e çok sert sözler! İstanbul'a gelmeye yüzü yok

Hesabı açıktı. Madrid'de zaten dibe vurmuş, perişan olmuştu. Düşeceği daha derin çukur yoktu. Antep'de de rezil olursa, orada bırakırdı, ne fark eder?.

Fatih Terim'e çok sert sözler! İstanbul'a gelmeye yüzü yok

Ama, zaten doğru dürüst futbol oynamayan Antep önünde, hakemle, makemle bir şekilde kazanırsa, araya milli maç arası giriyordu ki, bunlar Madrid Faciasının unutulması, nefes alması için yeterliydi.

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