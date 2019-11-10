Orta sahada Ezel’e dönüşen adam Ömer Bayram

Galatasaray sezon başında orta sahaya dünyaca ünlü yıldızları transfer etmişti. Ancak kontratı pahalı bu isimler dökülünce teknik direktör Fatih Terim, orta sahaya dinamizm katmak için Ömer Bayram'ı sahaya sürdü. Sol bek oynadığında vasatı aşamayan 28 yaşındaki oyuncu, orta sahaya geçince ise sınıf atlıyor. Taraftar da "Sol bekte Ömer, orta sahaya geçince Ezel'e dönüşüyor" diyerek tecrübeli ismin performansını övüyor.

DİZİYLE KONTROL ETTİ, 90'A VURDU

Ömer Bayram, Galatasaray'ın Gaziantepspor'u yendiği maçın yıldızı oldu. Orta sahaya dinamizm katan tecrübeli futbolcu zorlu deplasmanda nefis bir oyun sergiledi. 21. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer, diziyle topu düzeltti. Sol ayağıyla vurdu, ip gibi giden topu Günay ancak ağlarında gördü. Ömer, 43'te Feghouli'nin attığı golü de hazırladı. Emre'yi nefis kaçırdı. Onun asistiyle Feghouli meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yıldız futbolcu 66'da çıktı.

MUSLERA RAHATTI

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera bu kez kolay bir maç geçirdi. Uruguaylı eldiven bu sezon ligde forma giydiği tüm maçlarda kurtarış yapmıştı. Dün Gaziantepspor karşılaşmasında takım savunması mükemmel işleyince 33 yaşındaki kaleciye iş düşmedi. Muslera ilk kez bir maçı kurtarış yapmadan tamamladı. Maçın son bölümünde Furkan ile bir gerginlik yaşadı.

NAGATOMO'YU SOLLADI GEÇTİ

Fatih Terim, Yuto Nagatomo'yu keserek sol bekte Emre Taşdemir'e şans tanıdı. 24 yaşındaki oyuncu, Gaziantepspor deplasmanındaki performansıyla Japon sol beki unutturdu. Nagatomo bu sezon en iyi oynadığı maçta 6 bindirme, 5 orta istatistiği yakalamıştı. Emre dün 13 bindirme, 9 orta ile Japon futbolcuyu solladı. Feghouli'nin golünde ise mükemmel bir asist yaptı.

1413 GÜN SONRA

Emre Taşdemir kariyeri boyunca çok önemli sakatlıklar geçirdi. Bu sebeple bir türlü beklenilen istikrarı tutturamadı. 24 yaşındaki sol bek dün Sofiane Feghouli'nin attığı golde attığı ölçülü pasla nefis bir asist yaptı. Bu Emre Taşdemir'in 1413 gün sonra yaptığı ilk asisti. Emre son olarak 27 Aralık 2015'te gol pası vermişti.

İKİ OFSAYT KARARI TARAFTARI KIZDIRDI

Galatasaray'ın ilk yarıda tehlikeli olabilecek iki atağı yardımcı hakem Tarık Ongun'un bayraklarıyla kesildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar "İkisi de ofsayt değil. Neden bayrağını hemen kaldırıyor ki. Uygulamada bu pozisyonlar önce oynatılıyor sonra ofsayta bakılıyor. Tarık Ongun nedense bizim maçlarda hep böyle yapıyor" diyerek tepki gösterdiler.