Orta sahada Ezel’e dönüşen adam Ömer Bayram
Aslan’ın dünyaca ünlü yıldızları tel tel dökülürken Ömer Bayram fırsatı müthiş değerlendiriyor. Dün muhteşem bir gol attı. 28 yaşındaki oyuncu ikinci golü de hazırladı.
Galatasaray sezon başında orta sahaya dünyaca ünlü yıldızları transfer etmişti. Ancak kontratı pahalı bu isimler dökülünce teknik direktör Fatih Terim, orta sahaya dinamizm katmak için Ömer Bayram'ı sahaya sürdü. Sol bek oynadığında vasatı aşamayan 28 yaşındaki oyuncu, orta sahaya geçince ise sınıf atlıyor. Taraftar da "Sol bekte Ömer, orta sahaya geçince Ezel'e dönüşüyor" diyerek tecrübeli ismin performansını övüyor.
DİZİYLE KONTROL ETTİ, 90'A VURDU
Ömer Bayram, Galatasaray'ın Gaziantepspor'u yendiği maçın yıldızı oldu. Orta sahaya dinamizm katan tecrübeli futbolcu zorlu deplasmanda nefis bir oyun sergiledi. 21. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer, diziyle topu düzeltti. Sol ayağıyla vurdu, ip gibi giden topu Günay ancak ağlarında gördü. Ömer, 43'te Feghouli'nin attığı golü de hazırladı. Emre'yi nefis kaçırdı. Onun asistiyle Feghouli meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yıldız futbolcu 66'da çıktı.
MUSLERA RAHATTI
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera bu kez kolay bir maç geçirdi. Uruguaylı eldiven bu sezon ligde forma giydiği tüm maçlarda kurtarış yapmıştı. Dün Gaziantepspor karşılaşmasında takım savunması mükemmel işleyince 33 yaşındaki kaleciye iş düşmedi. Muslera ilk kez bir maçı kurtarış yapmadan tamamladı. Maçın son bölümünde Furkan ile bir gerginlik yaşadı.
NAGATOMO'YU SOLLADI GEÇTİ
Fatih Terim, Yuto Nagatomo'yu keserek sol bekte Emre Taşdemir'e şans tanıdı. 24 yaşındaki oyuncu, Gaziantepspor deplasmanındaki performansıyla Japon sol beki unutturdu. Nagatomo bu sezon en iyi oynadığı maçta 6 bindirme, 5 orta istatistiği yakalamıştı. Emre dün 13 bindirme, 9 orta ile Japon futbolcuyu solladı. Feghouli'nin golünde ise mükemmel bir asist yaptı.
1413 GÜN SONRA
Emre Taşdemir kariyeri boyunca çok önemli sakatlıklar geçirdi. Bu sebeple bir türlü beklenilen istikrarı tutturamadı. 24 yaşındaki sol bek dün Sofiane Feghouli'nin attığı golde attığı ölçülü pasla nefis bir asist yaptı. Bu Emre Taşdemir'in 1413 gün sonra yaptığı ilk asisti. Emre son olarak 27 Aralık 2015'te gol pası vermişti.
İKİ OFSAYT KARARI TARAFTARI KIZDIRDI
Galatasaray'ın ilk yarıda tehlikeli olabilecek iki atağı yardımcı hakem Tarık Ongun'un bayraklarıyla kesildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar "İkisi de ofsayt değil. Neden bayrağını hemen kaldırıyor ki. Uygulamada bu pozisyonlar önce oynatılıyor sonra ofsayta bakılıyor. Tarık Ongun nedense bizim maçlarda hep böyle yapıyor" diyerek tepki gösterdiler.
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Orta sahada Ezel’e dönüşen adam Ömer Bayram haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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