Galatasaray'ın parlayan yıldızı: Ömer Bayram
Gaziantep FK karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Ömer Bayram, Galatasaray'da skora en fazla katkı sağlayan iki isimden birisi oldu. Ömer, 1 gol ve 3 asist ile 4 golü olan Ryan Babel'i yakaladı.
Ömer Bayram, 1 gol ve 3 asistle Galatasaray'da skora en fazla katkı sağlayan iki isimden birisi oldu. Başarılı oyuncu, 1 gol ve 3 asist ile 4 golü olan Babel'i yakaladı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Kasımpaşa, Yeni Malatya ve Sivas maçlarında gol pası vermişti.
ÖMER BAYRAM, TERİM'İ MUTLU ETTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK deplasmanına farklı bir 11'le çıktı ve istediğini aldı. Yıldız oyuncuların yerine daha az süre alan isimleri sahaya sürerek sorumluluğu dağıtan Terim, özellikle Ömer Bayram'ın katkısından çok memnun oldu.
- 10.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Galatasaray'ın parlayan yıldızı: Ömer Bayram haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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