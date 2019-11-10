Galatasaray'ın parlayan yıldızı: Ömer Bayram

Ömer Bayram, 1 gol ve 3 asistle Galatasaray'da skora en fazla katkı sağlayan iki isimden birisi oldu. Başarılı oyuncu, 1 gol ve 3 asist ile 4 golü olan Babel'i yakaladı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Kasımpaşa, Yeni Malatya ve Sivas maçlarında gol pası vermişti.

ÖMER BAYRAM, TERİM'İ MUTLU ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK deplasmanına farklı bir 11'le çıktı ve istediğini aldı. Yıldız oyuncuların yerine daha az süre alan isimleri sahaya sürerek sorumluluğu dağıtan Terim, özellikle Ömer Bayram'ın katkısından çok memnun oldu.