"Galatasaray'da olmazsa olmaz iki adam var"
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep'i 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gaziantep - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, "Galatasaray'da olmazsa olmaz iki adam var, biri Lemina, diğer Feghouli." ifadelerini kullandı.
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