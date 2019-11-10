Dünü unutmadık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bugün galip geldik diye dünü unuttuk gibi bir şey yok" dedi. G.Antep'te yerlilere şans vermesiyle ilgili bir soru üzerine Terim, "Bunu yerli ve yabancıya bağlamamak lazım. Bize G.Saray'da formayı alınca bırakmamayı öğrettiler. Biz de formayı alanların bırakmamasını diliyoruz. Formayı alan, bırakmama adına mücadele göstermiştir" diye konuştu.

GAZİANTEP'İ DÜŞÜNÜYORLARDI!

Özellikle ilk yarı istedikleri Galatasaray'a yakın bir mücadele olduğuna dikkati çeken tecrübeli teknik adam, "Bazı oyuncuları yorulana kadar, bunların başında Ömer Bayram geliyor, hiç çıkarmak istemedim ama mecburen oyundan aldım. Çok ciddi ve disiplinli oynadılar. İlk yarıda hiç pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. İkinci yarıda iyi çıkışlar oldu. Çabuk hücumlar bulduk. Neye yoruyorum, buna bir espriyle karşılık vereyim, her halde Real Madrid maçında Gaziantep'i düşünüyorlardı" ifadelerini kullandı.

'KIRGIN DEĞİLİM'

Takıma kırgın olup olmadığı sorulan Terim, "Hiç bir oyuncuma kırgınlığım yok, sadece üzgünüm. Bunu da kendilerine söyledim G.Saray markası ortadayken bunu yapmaya kimsenin hakkı yok diye üzüldüm" dedi.

'KIRILMA MAÇI'

Antep karşısında sergilenen futbolu öven Terim, "Bugün bana göre oynadığımız en iyi maçlardan birisiydi. Gelen ortalara sağdan ve soldan iyi çıkışlar yaptık. Birçok şeyi iyi yaptık. Bu formatta oynayabiliriz" diye konuştu.



"BEN DE ZINEDINE ZIDANE DEĞİLİM"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, yenilgiden dolayı üzüntü duyduklarını belirterek şöyle devam etti: Bugün bizden iyi bir takıma karşı kaybettik. Forvetsiz bir maç çıkardık. İkinci yarı da fırsatlar yakaladık. Rakibimizin 6-0 kaybetmeleri bizim içim kötü oldu. Real Madrid değiliz, ben de Zidane değilim. Bizim takımımızın değeri daha düşük.