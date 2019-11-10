Andone'nin sakatlığı Rumenleri üzdü

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım Ömer Bayram ve Sofiane Feghouli'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaraylılar bu galibiyete sevinirken, Rumenler Florin Andone'nin sakatlığına üzüldü. Maçın henüz başında yerini Ryan Babel'e bırakan Rumen golcünün, milli takımı ile İsveç ve İspanya maçlarını kaçıracağı haberi Rumenleri endişelendirdi.

Ziare adlı site, "Romanya için çok kötü bir haber" başlığı ile duyurduğu haberde, oyuncunun iki kritik maçta forma giyemeyeceği bildirildi.

Romanya Milli Takımı, EURO 2020 elemelerinde F grubunda 14 puanla 3. sırada yer alıyor. Lider İspanya 20 puanda, ikinci sırada yer alan İsveç ise 15 puanda bulunuyor.