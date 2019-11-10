Andone'nin sakatlığı Rumenleri üzdü
Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Florin Adone'nin milli takımla 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacakları maçları kaçıracağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım Ömer Bayram ve Sofiane Feghouli'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Galatasaraylılar bu galibiyete sevinirken, Rumenler Florin Andone'nin sakatlığına üzüldü. Maçın henüz başında yerini Ryan Babel'e bırakan Rumen golcünün, milli takımı ile İsveç ve İspanya maçlarını kaçıracağı haberi Rumenleri endişelendirdi.
Ziare adlı site, "Romanya için çok kötü bir haber" başlığı ile duyurduğu haberde, oyuncunun iki kritik maçta forma giyemeyeceği bildirildi.
Romanya Milli Takımı, EURO 2020 elemelerinde F grubunda 14 puanla 3. sırada yer alıyor. Lider İspanya 20 puanda, ikinci sırada yer alan İsveç ise 15 puanda bulunuyor.
- 10.11.2019
- Güncelleme: 10.11.2019 13:12
- Andone'nin sakatlığı Rumenleri üzdü
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Andone'nin sakatlığı Rumenleri üzdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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