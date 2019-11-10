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10 Kasım 2019, Pazar
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Andone'nin sakatlığı Rumenleri üzdü

Andone'nin sakatlığı Rumenleri üzdü

'ın 'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Florin Adone'nin milli takımla 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacakları maçları kaçıracağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım ve Sofiane Feghouli'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaraylılar bu galibiyete sevinirken, Rumenler Florin Andone'nin sakatlığına üzüldü. Maçın henüz başında yerini 'e bırakan Rumen golcünün, milli takımı ile ve maçlarını kaçıracağı haberi Rumenleri endişelendirdi.

Ziare adlı site, "Romanya için çok kötü bir haber" başlığı ile duyurduğu haberde, oyuncunun iki kritik maçta forma giyemeyeceği bildirildi.

Romanya Milli Takımı, EURO 2020 elemelerinde F grubunda 14 puanla 3. sırada yer alıyor. Lider İspanya 20 puanda, ikinci sırada yer alan İsveç ise 15 puanda bulunuyor.

  1. 10.11.2019
  2. Güncelleme: 10.11.2019 13:12
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