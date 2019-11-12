Florin Andone'den sakatlık açıklaması!

Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor. Büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao'dan geldiği günden bu yana sakatlığı nedeniyle verim alınamıyor. Kolombiyalı golcünün ardından yeni transferlerden Andone de sarı kırmızılı ekipte sakatlar kervanına katıldı. Gaziantepspor FK deplasmanında sakatlanan Andone sosyal medya hesabı üzerinden bu durumla ilgili paylaşımda bulundu.
12 Kasım 2019 Salı 19:37
Güncelleme: 12.11.2019 20:20
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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Florin Andone, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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Andone yaptığı açıklamada, en kısa sürede eski formuna kavuşmak için elinden geleni yapacağını söyledi.
Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Florin Andone, Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Kırmızı-siyahlılarla oynanan maça sakatlığından dolayı devam edemeyen ve sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildiği belirtilen 26 yaşındaki futbolcu, şu anki durumu için üzgün olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:
"Şu an olduğum durum için gerçekten üzgünüm. Bu harika takım için sahadaki her şeyi vermeye çok odaklandım, ancak bazen bu tür şeyler futbolda oluyor."