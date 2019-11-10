Feghouli Cezayir Milli Takımı'na davet edildi
Cezayir Milli Takımı'nın 2021 Afrika Uluslar Kupası elemeleri için belirlenen 23 kişilik kadrosu açıklandı. Galatasaray'dan Sofiane Fehgouli de listede yer aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djamel Belmadi, 2021 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Zambiya ve Botswana maçlarının aday kadrosunu belirledi.
23 futbolcudan oluşan liste Galatasaray'dan Sofiane Feghouli, Monaco'dan Islam Slimani gibi tanıdık isimler de yer aldı. Öte yandan listede Yacine Brahimi'nin bulunmaması sürpriz olarak yorumlandı.
Cezayir, 14 Kasım'da Zambiya 4 gün sonra da Botswana ile karşı karşıya gelecek.
- 10.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Feghouli Cezayir Milli Takımı'na davet edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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