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10 Kasım 2019, Pazar
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Feghouli Cezayir Milli Takımı'na davet edildi

Feghouli Cezayir Milli Takımı'na davet edildi

Cezayir Milli Takımı'nın elemeleri için belirlenen 23 kişilik kadrosu açıklandı. 'dan Sofiane Fehgouli de listede yer aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djamel Belmadi, elemelerindeki Zambiya ve Botswana maçlarının aday kadrosunu belirledi.

23 futbolcudan oluşan liste 'dan Sofiane Feghouli, Monaco'dan Islam Slimani gibi tanıdık isimler de yer aldı. Öte yandan listede Yacine Brahimi'nin bulunmaması sürpriz olarak yorumlandı.

Cezayir, 14 Kasım'da Zambiya 4 gün sonra da Botswana ile karşı karşıya gelecek.


  1. 10.11.2019
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