Yine Diagne yine olay - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Yine Diagne yine olay

Yine yine olay

Yine Diagne yine olay

'nde deplasmanında 1-0 mağlup olan Brugge'de penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. Takımın penaltıcısı olmamasına rağmen topun başına geçen Diagne'nin vuruşu kaçırması olay oldu.

'nde deplasmanında 1-0 mağlup olan Brugge'de penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. Takımın penaltıcısı olmamasına rağmen topun başına geçen Diagne'nin vuruşu kaçırması olay oldu. Maç sonrası soyunma odasında Diagne ile takım arkadaşları arasında başlayan tartışmanın bir anda alevlendiği ve yardımcı antrenöre yumruk isabet ettiği belirtildi. Brugge Clement, yaşanan olayı doğrulayıp "Bir oyuncu aptalca bir hata yapar ve sonuca etki eder. Diagne ceza olarak Antwerp maçında bizimle olmayacak" dedi.

  1. 9.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yine Diagne yine olay haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN