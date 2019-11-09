Yine Diagne yine olay

Şampiyonlar Ligi'nde PSG deplasmanında 1-0 mağlup olan Brugge'de Diagne penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. Takımın penaltıcısı olmamasına rağmen topun başına geçen Diagne'nin vuruşu kaçırması olay oldu. Maç sonrası soyunma odasında Diagne ile takım arkadaşları arasında başlayan tartışmanın bir anda alevlendiği ve yardımcı antrenöre yumruk isabet ettiği belirtildi. Brugge Teknik Direktörü Clement, yaşanan olayı doğrulayıp "Bir oyuncu aptalca bir hata yapar ve sonuca etki eder. Diagne ceza olarak Antwerp maçında bizimle olmayacak" dedi.