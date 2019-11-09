Son aday Henrique
Kanada hızlı bir oyuncu isteyen Terim'in favorisi Monaco'da forma bulamayan Onyekuru ancak hocaya yeni bir alternatif isim getirildi. Menajerler, hızlı kanat isteyen Terim’e Flamengo’lu oyuncuyu önerdi. Bruno Henrique için karar hocada.
O da "dünyanın en hızlı futbolcusu" olarak tarihe geçen Brezilyalı Bruno Henrique oldu. Menajerler Flamengo'nun 28 yaşındaki yıldızını G.Saray'a önerdi. Terim'in, onay vermesi halinde görüşmelere başlanacağı kaydedildi.
- 9.11.2019
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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