Son aday Henrique

O da "dünyanın en hızlı futbolcusu" olarak tarihe geçen Brezilyalı Bruno Henrique oldu. Menajerler Flamengo'nun 28 yaşındaki yıldızını G.Saray'a önerdi. Terim'in, onay vermesi halinde görüşmelere başlanacağı kaydedildi.