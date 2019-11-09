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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Son aday Henrique

Son aday Henrique

hızlı bir oyuncu isteyen 'in favorisi Monaco'da forma bulamayan Onyekuru ancak hocaya yeni bir alternatif isim getirildi. , hızlı kanat isteyen Terim’e Flamengo’lu oyuncuyu önerdi. için karar hocada.

O da "dünyanın en hızlı futbolcusu" olarak tarihe geçen Brezilyalı oldu. Flamengo'nun 28 yaşındaki yıldızını G.Saray'a önerdi. 'in, onay vermesi halinde görüşmelere başlanacağı kaydedildi.

  1. 9.11.2019
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