Mustafa Cengiz'den sert tepki! "Kazık çakmaya gelmedik"

Geçtiğimiz mart ayında Mustafa Cengiz yönetiminin idari yönden ibra edilmemesinin ardından başlayan kongre tartışmaları yeniden alevlendi. Seçime gidilmesini isteyen genel kurul üyelerinin yaptığı itirazı değerlendiren istinaf mahkemesinin tedbir kararını kaldırdığı ifade edildi. Muhalefet yeniden sandıkların ortaya çıkması için bastırırken Başkan Mustafa Cengiz, "Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor" diyerek kulübün içinde bulunduğu zorlu koşulları işaret etti ve çağrılara tepki gösterdi.

DAHA DOKUZ KİŞİNİN BAŞVURUSU VAR

Galatasaray'ın önünde daha önemli konular olduğunu kaydeden Cengiz, "Özellikle de Florya ve Riva projeleri, amatörler yasası konuları büyük önem taşıyor. Tüzük deşikliği de bekliyor. Şu an Galatasaray için yapacağımız önemli işler var. Bizim için Galatasaray'ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik" ifadesini kullandı. Hali hazırda dokuz kişinin mahkemeye başvurusu olduğunu vurgulayan Başkan Cengiz, "İki kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum" şeklinde konuştu.

İKİ GÜNDE İKİ TOPLANTI

Galatasaray yönetimi dün tüzük değişikliğini görüşmek için bir araya geldi. Seçim konusu da masaya yatırılırken Başkan Mustafa Cengiz, gündemlerinde kongre olmadığını ifade etti. Bugün yönetim kurulu bir kez daha bir araya gelecek. Toplantı sonrası resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.