Marcao yolcu gibi

Sosyal medyada taraftarla tartışan Marcao'nun eşi, tepkiler yüzünden isyan etti. Ayrıca oyuncunun da kötü performansı için aldığı tepkiler yüzünden ayrılmak istediği bildirildi. Yönetim de Terim onay verirse Marcao'yu satmaya hazır.

U20'DE 3 ASLAN

Fransa ile 15 Kasım Cuma günü hazırlık maçında karşılaşacak 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna G.Saray'dan 3 isim çağrıldı. Ercan Şirin, Atalay Babacan ve Yunus Akgün pazartesi ay-yıldızlı ekibin kampına katılacak.

RAKİP DAÇKA

ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında bu akşam rakip Darüşşafaka. Sinan Erdem 'de saat 17.30'da başlayacak müsabaka öncesi G.Saray, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 7. sırada. Daçka ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve averajla 5'inci.

DİVAN 13 KASIM'DA

Sarı-kırmızılı kulübün kasım ayı divan toplantısı, 13 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Gündemde tüzük değişikliği var. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'ndaki toplantının 13.30'da başlayacağı açıklandı.