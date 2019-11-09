Marcao yolcu gibi
Sosyal medyada taraftarla tartışan Marcao'nun eşi, tepkiler yüzünden isyan etti. Ayrıca oyuncunun da kötü performansı için aldığı tepkiler yüzünden ayrılmak istediği bildirildi.
Sosyal medyada taraftarla tartışan Marcao'nun eşi, tepkiler yüzünden isyan etti. Ayrıca oyuncunun da kötü performansı için aldığı tepkiler yüzünden ayrılmak istediği bildirildi. Yönetim de Terim onay verirse Marcao'yu satmaya hazır.
U20'DE 3 ASLAN
Fransa ile 15 Kasım Cuma günü hazırlık maçında karşılaşacak 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna G.Saray'dan 3 isim çağrıldı. Ercan Şirin, Atalay Babacan ve Yunus Akgün pazartesi ay-yıldızlı ekibin kampına katılacak.
RAKİP DAÇKA
ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında bu akşam rakip Darüşşafaka. Sinan Erdem 'de saat 17.30'da başlayacak müsabaka öncesi G.Saray, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 7. sırada. Daçka ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve averajla 5'inci.
DİVAN 13 KASIM'DA
Sarı-kırmızılı kulübün kasım ayı divan toplantısı, 13 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Gündemde tüzük değişikliği var. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'ndaki toplantının 13.30'da başlayacağı açıklandı.
- 9.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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