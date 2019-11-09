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09 Kasım 2019, Cumartesi
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yolcu gibi

Marcao yolcu gibi

taraftarla tartışan 'nun eşi, tepkiler yüzünden isyan etti. Ayrıca oyuncunun da kötü performansı için aldığı tepkiler yüzünden ayrılmak istediği bildirildi.

taraftarla tartışan 'nun eşi, tepkiler yüzünden isyan etti. Ayrıca oyuncunun da kötü performansı için aldığı tepkiler yüzünden ayrılmak istediği bildirildi. Yönetim de Terim onay verirse Marcao'yu satmaya hazır.

U20'DE 3 ASLAN
ile 15 Kasım Cuma günü hazırlık maçında karşılaşacak 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna G.Saray'dan 3 isim çağrıldı. Ercan Şirin, Atalay Babacan ve Yunus Akgün pazartesi ay-yıldızlı ekibin kampına katılacak.

RAKİP DAÇKA
ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında bu akşam rakip . Sinan Erdem 'de saat 17.30'da başlayacak müsabaka öncesi G.Saray, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 7. sırada. Daçka ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve averajla 5'inci.

DİVAN 13 KASIM'DA
Sarı-kırmızılı kulübün kasım ayı divan toplantısı, 13 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Gündemde tüzük değişikliği var. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'ndaki toplantının 13.30'da başlayacağı açıklandı.

  1. 9.11.2019
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