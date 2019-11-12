Falcao alarmı

Gaziantep maçında sakatlanan Andone'nin ilk yarıyı kapatması teknik heyeti harekete geçirdi. Sağlık heyeti ile görüşen Fatih Terim, Radamel Falcao'nun Başakşehir karşılaşmasına yetişmesini istedi. Sarı-kırmızılılar, liglerin milli takım için ara vermesiyle birlikte yaklaşık 10 gün daha maç oynamayacak. Falcao'nun bu dönemde takımla idmanlara katılması ve Başakşehir karşılaşmasına hazırlanması bekleniyor.