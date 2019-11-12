Falcao alarmı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Falcao alarmı

Falcao alarmı

Falcao alarmı

'da 'in 11. haftasında oynanan maçında sakatlanan Florin 'nin ilk yarıyı kapatması üzerine teknik heyete harekete geçti. Terim, Falcao'nun Başakşehir karşılaşmasına yetişmesini istedi.

maçında sakatlanan 'nin ilk yarıyı kapatması teknik heyeti harekete geçirdi. Sağlık heyeti ile görüşen , 'nun Başakşehir karşılaşmasına yetişmesini istedi. Sarı-kırmızılılar, liglerin milli takım için ara vermesiyle birlikte yaklaşık 10 gün daha maç oynamayacak. Falcao'nun bu dönemde takımla idmanlara katılması ve Başakşehir karşılaşmasına hazırlanması bekleniyor.

  1. 12.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falcao alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN