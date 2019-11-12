Falcao alarmı
Galatasaray'da Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Gaziantep maçında sakatlanan Florin Andone'nin ilk yarıyı kapatması üzerine teknik heyete harekete geçti. Terim, Falcao'nun Başakşehir karşılaşmasına yetişmesini istedi.
Gaziantep maçında sakatlanan Andone'nin ilk yarıyı kapatması teknik heyeti harekete geçirdi. Sağlık heyeti ile görüşen Fatih Terim, Radamel Falcao'nun Başakşehir karşılaşmasına yetişmesini istedi. Sarı-kırmızılılar, liglerin milli takım için ara vermesiyle birlikte yaklaşık 10 gün daha maç oynamayacak. Falcao'nun bu dönemde takımla idmanlara katılması ve Başakşehir karşılaşmasına hazırlanması bekleniyor.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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