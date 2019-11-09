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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Yara bandı!

Yara bandı!

Sarı-kırmızılı takım, ligin 11. haftasında Gaziantep’e konuk oluyor. Tek hedef maçtan 3 puan alıp lige tutunmak ve taraftarın gönlünü almak. Cimbom'da sakatlıkları bulunan ve , Gaziantep FK maçında oynayamayacak.

, 'in 11. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem yönetecek. Hafta içinde 'e 6-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılı takım, Antep deplasmanından zaferle dönüp bir nebze de olsa moral bulmak ve lig yarışında kalmak amacında.

FALCAO YİNE YOK
Cimbom'da sakatlıkları bulunan ve , Gaziantep FK maçında oynayamayacak. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine 'da devam ediliyor. Ligde geçen haftaki karşılaşmasında sakatlanan Şener de sahadaki yerini alamayacak.

'SAVUNMAYI SAĞLAM TUTUN'
Süper Lig'de sezonun en flaş takımlarından Gaziantep'e karşı oynanacak maç öncesi teknik direktör bazı uyarılar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularından kesinlikle tehlikeli yerde faul yapmamalarını istedi. Rakibin pozisyon verdikleri zaman cezayı kesecek oyunculara sahip olduğunu söyledi. Kanatları iyi kullanan bir rakiple oynayacaklarını anlattı. Orta sahada kendilerinden daha çok top CİMBOM'da sakatlıkları bulunan çalacak bir rakiple oynayacaklarını hatırlattı.

DEPLASMAN KORKUTUYOR
Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 5 maç oynadı. Cimbom, Süper Lig'de aldığı 2 mağlubiyeti de dış sahada yaşadı. Ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a mağlup olan Aslan, 9. haftada da Vodafone Park'taki derbide Beşiktaş'a yenildi. Deplasmanda oynadığı 5 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen sarı-kırmızılılar, 2 de beraberlik aldı.

LİGDE İLK RANDEVU
Gaziantep futbol kulübü ile Galatasaray, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Aslan, bu sezon lige yükselen Gaziantep ekibiyle oynayacağı maçla birlikte Süper Lig tarihinde 71. farklı takımla mücadele edecek. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. TT Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı.

BELHANDA KADRODA YOK
Galatasaray'da Ryan Babel ile birlikte kart sınırında olan Belhanda, kadrodan çıkarıldı. Sarı-kımızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sol topuğunda ağrı hisseden Belhanda, tedbir amaçlı olarak idmana katılmadı ve İstanbul'a döndü" denildi.

  1. 9.11.2019
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