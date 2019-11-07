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07 Kasım 2019, Perşembe
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Lemina'dan taraftarına özür mesajı!

Lemina'dan Galatasaray taraftarına özür mesajı!

'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde 'e 6-0 yenildiği maç sonrası hesabından bir özür mesajı yayımladı.

, taraftarından özür diledi. Gabonlu futbolcu, maçında alınan 6-0'lık mağlubiyet sonrası hesabından bir paylaşım yaptı. Lemina paylaşımında, ''Bu sonu hak etmediniz, üzgünüz. Sonuna kadar, her şeyimizi sizin için vereceğiz.'' ifadelerini kullandı. Lemina'nın bu paylaşımı Galatasaray taraftarı tarafından takdir topladı.

İşte Lemina'nın yaptığı paylaşım...


  1. 07.11.2019
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