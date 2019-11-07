Lemina'dan Galatasaray taraftarına özür mesajı!

Mario Lemina, Galatasaray taraftarından özür diledi. Gabonlu futbolcu, Real Madrid maçında alınan 6-0'lık mağlubiyet sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Lemina paylaşımında, ''Bu sonu hak etmediniz, üzgünüz. Sonuna kadar, her şeyimizi sizin için vereceğiz.'' ifadelerini kullandı. Lemina'nın bu paylaşımı Galatasaray taraftarı tarafından takdir topladı.

İşte Lemina'nın yaptığı paylaşım...





