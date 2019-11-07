Lemina'dan Galatasaray taraftarına özür mesajı!
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 yenildiği maç sonrası sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayımladı.
Mario Lemina, Galatasaray taraftarından özür diledi. Gabonlu futbolcu, Real Madrid maçında alınan 6-0'lık mağlubiyet sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Lemina paylaşımında, ''Bu sonu hak etmediniz, üzgünüz. Sonuna kadar, her şeyimizi sizin için vereceğiz.'' ifadelerini kullandı. Lemina'nın bu paylaşımı Galatasaray taraftarı tarafından takdir topladı.
İşte Lemina'nın yaptığı paylaşım...
- 07.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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