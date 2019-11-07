Galatasaray'ın kaybı büyük
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında şu ana kadar kazanabileceği 10.8 milyon euro'nun sadece 900 bin euro'sunu kazanabildi.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde her alanda kaybediyor.
A Grubu'nda oynadığı 4 maçta sadece 1 puan kazanabilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme şansını kaybetti.
Galatasaray, finansal olarak da ciddi bir kayba uğradı... Sarı-kırmızılılar şu ana kadar 4 maçta kazanabileceği 10.8 milyon euro'dan sadece 1 beraberlik için verilen 900 bin euro'yu kasasına koyabildi.
Galatasaray, kalan iki maçını galibiyetle kapatırsa 5.4 milyon euro kazanma ihtimali bulunuyor.
Galatasaray, eğer grup maçlarını galibiyetle kapatamazsa, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde beraberlik havuzunda biriktirdiği paradan da pay alamayacak. Her beraberlik için havuza 900 bin euro konuluyor ve grup maçları bittiğinde toplanan para toplam galibiyet sayısına bölünerek her galibiyet için belli bir miktar para ödeniyor.
Öte yandan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etseydi, son 16 turu için kasasına 9.5 milyon euro bonus koyacaktı... Galatasaray, grubu üçüncü bitirip UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederse 500 bin euro bonus kazanacak.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu!
- Real Madrid maçını böyle gördüler! "Falcao'nun Galatasaray'la rüyası bitti"
- Galatasaray taraftarının Fatih Terim isyanı! 'Küme düşür bizi'
- Süper Lig'in en değerli 50 futbolcusu belli oldu!
- Galatasaray'da büyük değişim! Tam 24 futbolcu...
- Galatasaray'a transfer müjdesi! Resmen duyurdu
- Ali Koç'tan flaş sözler! "Beni ilgilendirmiyor"
- Galatasaray'ın Belhanda planı ortaya çıktı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.