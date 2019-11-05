PSG Mbappe'yi Real Madrid'e kaptırmamak için yeni sözleşme sunacak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Mbappe'yi 'e kaptırmamak için yeni sözleşme sunacak

PSG Mbappe'yi Real Madrid'e kaptırmamak için yeni sözleşme sunacak

Fransız ekibi 'nin, 'in transfer gündeminden düşmeyen yıldız futbolcu 'yi takımda tutmak için oyuncuya dev bir kontrat önereceği bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan , Şampiyonlar Ligi'nde ağlarına 3 gol birden atarak harika bir geri dönüşe imzasını atmıştı.

'nin genç yeteneği uzun süredir 'in gündeminde ancak Fransız ekibi, yıldız ismi bırakmak istemiyor. Bonservisi için 300 milyon Euro ayırdığı iddia edilen Real Madrid'e karşı harekete geçen PSG'den çılgın bir hamle gelecek. Le Parisien'da yer alan habere göre Paris temsilcisi, yıllık 37 milyon Euro kazanan gibi Mbappe'ye de buna yakın bir rakam sunacak ve kontratının uzatılmasını isteyecek.

Fransız yıldızın PSG'de mevcut sözleşmesiyle yıllık 15 milyon Euro kazandığı biliniyor.


  1. 05.11.2019
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