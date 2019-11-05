PSG Mbappe'yi Real Madrid'e kaptırmamak için yeni sözleşme sunacak

Geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ağlarına 3 gol birden atarak harika bir geri dönüşe imzasını atmıştı.

PSG'nin genç yeteneği uzun süredir Real Madrid'in gündeminde ancak Fransız ekibi, yıldız ismi bırakmak istemiyor. Bonservisi için 300 milyon Euro ayırdığı iddia edilen Real Madrid'e karşı harekete geçen PSG'den çılgın bir hamle gelecek. Le Parisien'da yer alan habere göre Paris temsilcisi, yıllık 37 milyon Euro kazanan Neymar gibi Mbappe'ye de buna yakın bir rakam sunacak ve kontratının uzatılmasını isteyecek.

Fransız yıldızın PSG'de mevcut sözleşmesiyle yıllık 15 milyon Euro kazandığı biliniyor.



