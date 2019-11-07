Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Falcao'nun bonservisi..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Falcao'nun bonservisi..."

'dan son dakika açıklaması! "Falcao'nun bonservisi..."

Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Falcao'nun bonservisi..."

Başkan Yardımcısı , çalışmaları ve ile ilgili çok önemli ifadeler kullandı. Günay, "Herkes şunu bilsin ki, Falcao bize sıfır bedelle geldi. Zamanı geldiğinde de herkes iyi ki böyle bir oyuncu 'ye gelmiş diyecek." şeklinde konuştu.

Gerekli görülmesi halinde devre arasında yapacaklarını belirten Başkan Yardımcısı , "Biz yönetim olarak her türlü gelişmeye hazırlıklıyız, çalışmalar yapıyoruz. Takımın performansına göre gerekli olan ne varsa, yaparız" ifadelerini kullandı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan ve hakkında spekülasyonlar bulunan 'nun 'de takdir edilecek işler yapacağını da kaydeden yönetici, "Herkes şunu bilsin ki, Falcao bize sıfır bedelle, herhangi bir bonservis ödemeden Galatasaray'ın sporcusu oldu.

Kişiliğiyle, karakteriyle çok iyi bir oyuncu. Önümüzdeki süreç gösterecek ki, herkes iyi ki böyle bir oyuncu Türkiye'ye gelmiş diyecek. Her futbolcunun başına geleceği gibi talihsiz bir sakatlık yaşadı. Türk futboluna önemli katkıları olacağına inanıyorum." dedi.

Radamel Falcao konuştu: Çok üzülüyorum

"OYNAMAK İSTEMEDİĞİ DOĞRU DEĞİL"

Kolombiyalı oyuncunun oynamak istemediği yönündeki iddiaların doğru olmadığını kaydeden idareci, "Falcao Galatasaray'a severek, isteyerek, bir aşkla geldi. Dünyanın sayılı golcülerinden. Oynamak istemiyor gibi şeyler asla Falcao için doğru olamaz, öyle bir karakterde oyuncu değil. Türk halkı yakından görünce ne derece iyi bir değer olduğunu tanıyacaktır" diye konuştu.

  1. 06.11.2019
  2. Güncelleme: 07.11.2019 09:23
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Falcao'nun bonservisi..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN