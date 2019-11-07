Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Falcao'nun bonservisi..."
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, transfer çalışmaları ve Radamel Falcao ile ilgili çok önemli ifadeler kullandı. Günay, "Herkes şunu bilsin ki, Falcao bize sıfır bedelle geldi. Zamanı geldiğinde de herkes iyi ki böyle bir oyuncu Türkiye'ye gelmiş diyecek." şeklinde konuştu.
Gerekli görülmesi halinde devre arasında transfer yapacaklarını belirten Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Biz yönetim olarak her türlü gelişmeye hazırlıklıyız, çalışmalar yapıyoruz. Takımın performansına göre gerekli olan ne varsa, yaparız" ifadelerini kullandı.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan ve hakkında spekülasyonlar bulunan Radamel Falcao'nun Türkiye'de takdir edilecek işler yapacağını da kaydeden yönetici, "Herkes şunu bilsin ki, Falcao bize sıfır bedelle, herhangi bir bonservis ödemeden Galatasaray'ın sporcusu oldu.
Kişiliğiyle, karakteriyle çok iyi bir oyuncu. Önümüzdeki süreç gösterecek ki, herkes iyi ki böyle bir oyuncu Türkiye'ye gelmiş diyecek. Her futbolcunun başına geleceği gibi talihsiz bir sakatlık yaşadı. Türk futboluna önemli katkıları olacağına inanıyorum." dedi.
"OYNAMAK İSTEMEDİĞİ DOĞRU DEĞİL"
Kolombiyalı oyuncunun oynamak istemediği yönündeki iddiaların doğru olmadığını kaydeden idareci, "Falcao Galatasaray'a severek, isteyerek, bir aşkla geldi. Dünyanın sayılı golcülerinden. Oynamak istemiyor gibi şeyler asla Falcao için doğru olamaz, öyle bir karakterde oyuncu değil. Türk halkı yakından görünce ne derece iyi bir değer olduğunu tanıyacaktır" diye konuştu.
- 06.11.2019
- Güncelleme: 07.11.2019 09:23
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Toplam 2
Yorum
Ngds Ey federesyn ve terim yabncilrla bu kadr turk futbolu nreye kosyor once trim formayi cikarip bodrama gitsin emkliligini yasasn trmdn msalr
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Toplam 1
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baksoy Çıkın takımımızı rencide edecek bir futbol oynamayın kaybederseniz de kaybedin ?
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Ngdad Ey imparator falcao nerde jakne kalsa bndn iyidi sakt falcoyu bu takima aln terim her mci ybncilarla oynamk basari gtrmz cok bilmis term sen
Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Falcao'nun bonservisi..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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