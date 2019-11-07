Fatih Terim Taylan Antalyalı'ya kupada şans verecek - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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'ya kupada şans verecek

Fatih Terim Taylan Antalyalı'ya kupada şans verecek

Terim'in şu ana kadar hiçbir maçta forma giyemeyen Taylan'a öncelikle maçlarında geniş rotasyonda süre vermeyi planladığı öğrenildi.

'ın transferin son gününde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna dahil ettiği 'nın şu ana kadar resmi maça çıkmaması ile oynanan karşılaşmada kadroya alınmaması sosyal medyada gündem olmuştu. Maç sonrası de Taylan Antalyalı hakkında sorulan soruya yanıt vermişti. Deneyimli teknik adamın, 25 yaşındaki oyuncu hakkındaki planları belli oldu.

Fatih Terim: Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık

Sarı kırmızılı taraftarların da sahada görmek istediği futbolcuyla ilgili Fatih Terim, genç merkez orta sahayı, maçlarında şu an için hamle oyuncusu olabilecek düzeyde görmüyor. Bu nedenle Terim'in Taylan'a öncelikle maçlarında geniş rotasyonda süre vermeyi planladığı öğrenildi.

9 GOLE KATKI YAPMIŞTI

Taylan Antalyalı, Erzurumspor formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 31 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Sarı kırmızılılarda 2021'e kadar sözleşmesi bulunan ancak sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan için de 'dan ilginç bir açıklama geldi. Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, eksi oyuncuları Belhanda'yı takımda görmek isteyebileceklerini belirtip, "Gizli bir şey değil, bizi şampiyon yapan oyuncularımızı yeniden kadromuzda görmek isteriz" dedi.

  1. 07.11.2019
  2. Güncelleme: 07.11.2019 09:57
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