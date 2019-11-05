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05 Kasım 2019, Salı
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'ndan 'ya mesaj!

Tugay Kerimoğlu'ndan Belhanda'ya mesaj!

eski futbolcularından , sarı-kırmızılıların zorlu mücadelesi öncesi yorumlarda bulundu. İşte Kerimoğlu'nun açıklamaları...

Spor yorumcusu , Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak - maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"BELHANDA SAHNEYE ÇIKMALI"

Galatasaray'ın 10 numarası için konuşan Kerimoğlu, "Real Madrid maçında hocanın mantalitesi kaybetmemek. Bazı dönüm noktalarında bazı oyuncular sahneye çıkmalıdır. Belhanda, Galatasaray'ın bu zamana kadar şampiyonluklarda pay sahibi olmuş bir karakter. Yaşadıklarını sahaya yansıtmazsa bir problem olacağını düşünmüyorum ama Madrid her zaman Madrid'dir." ifadelerini kullandı.

"NZONZI GÖBEKTE OYNUYORSA..."

Galatasaray orta sahasını değerlendiren Tugay Kerimoğlu, "Nzonzi göbekte oynuyorsa, onun üzerinden bu oyun kurgusunu karşı tarafa hissettirmek istiyorsanız, sağında ve solundaki oyuncuların daha ön planda kalması gerekli. Orta saha üçlüsünün iç içe olması hücumda problemleri ortaya çıkarıyor." dedi.

"ZAMAN ZAMAN MADRID'E HİSSETTİRECEKTİR"

Galatasaray'ın 'deki gibi oynamayacağının altını çizen Galatasaray'ın eski futbolcusu, "Lig maçında bu işi bekleriyle birlikte doğru yapan, orta saha kurgusuyla birlikte de kazanan bir Galatasaray vardı. Yarın bu riski alacağını düşünmüyorum Fatih hocanın ama zaman zaman bunu Real Madrid'e hissettireceğini düşünüyorum." diye konuştu.

  1. 05.11.2019
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