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01 Kasım 2019, Cuma
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'da şok sakatlık!

Galatasaray'da şok sakatlık!

'in 10. haftasında ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu 53. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların ile karşı karşıya geldiği maçın 53. dakikasında sakatlık geçirdi. Oyun içinde bir süre tedavisi yapılan tecrübeli futbolcu oyuna devam edemedi ve çıkmak zorunda kaldı. Galatasaray'da Şener Özbayraklı'nın yerine oyuna Mariano dahil oldu.

  1. 01.11.2019
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