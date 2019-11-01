Galatasaray'da şok sakatlık!
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Şener Özbayraklı 53. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçın 53. dakikasında Şener Özbayraklı sakatlık geçirdi. Oyun içinde bir süre tedavisi yapılan tecrübeli futbolcu oyuna devam edemedi ve çıkmak zorunda kaldı. Galatasaray'da Şener Özbayraklı'nın yerine oyuna Mariano dahil oldu.
- 01.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Galatasaray'da şok sakatlık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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