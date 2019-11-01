Galatasaray'da şok sakatlık!

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçın 53. dakikasında Şener Özbayraklı sakatlık geçirdi. Oyun içinde bir süre tedavisi yapılan tecrübeli futbolcu oyuna devam edemedi ve çıkmak zorunda kaldı. Galatasaray'da Şener Özbayraklı'nın yerine oyuna Mariano dahil oldu.