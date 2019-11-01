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Terim'den flaş Nzonzi kararı! Neden oynatmadığı belli oldu
Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zor günler geçiren Galatasaray'da gözler Türk Telekom Stadyumu'ndaki Çaykur Rizespor maçına çevrilmişti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçından sonra kadroda değişiklik yapacağının sinyallerini vermişti. Deneyimli teknik adam Rizespor maçında 4 değişiklik birden yaparken en dikkat çekici detay Nzonzi'nin ilk 11'de yer almamasıydı. Fransız futbolcunun neden ilk 11'de yer almadığı belli oldu.
1 Kasım 2019 Cuma 19:52
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında kadrosunda ciddi değişikliklere gitti.
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Beşiktaş maçı sonrasında değişime gideceğinin sinyallerini veren Terim, Rizespor maçında Mariano, Nzonzi, Belhanda ve Feghouli'yi kulübeye çekerken; Şener, Ömer Bayram, Emre Mor ve Seri'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Öte yandan sarı kart cezalısı Marcao'nun yerine stoperde Luyindama'nın partneri Ahmet Çalık oldu.
RADAMELFALCAO YİNE YOK
Galatasaray'da bir süredir sakatlığı ile takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü açıklanan RadamelFalcao, Rizespor maçının kadrosunda da yer almadı.
Ligde son olarak Fenerbahçederbisinde oynayan Kolombiyalı golcü, 1 Ekim'deki PSG maçından bu yana kadroda yer alamıyor.