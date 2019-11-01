Terim'den flaş Nzonzi kararı! Neden oynatmadığı belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
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Haberler Galeri Terim'den flaş Nzonzi kararı! Neden oynatmadığı belli oldu

Terim'den flaş Nzonzi kararı! Neden oynatmadığı belli oldu

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zor günler geçiren Galatasaray'da gözler Türk Telekom Stadyumu'ndaki Çaykur Rizespor maçına çevrilmişti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçından sonra kadroda değişiklik yapacağının sinyallerini vermişti. Deneyimli teknik adam Rizespor maçında 4 değişiklik birden yaparken en dikkat çekici detay Nzonzi'nin ilk 11'de yer almamasıydı. Fransız futbolcunun neden ilk 11'de yer almadığı belli oldu.
1 Kasım 2019 Cuma 19:52
Terim'den flaş Nzonzi kararı! Neden oynatmadığı belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında kadrosunda ciddi değişikliklere gitti.

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Terim'den flaş Nzonzi kararı! Neden oynatmadığı belli oldu

Beşiktaş maçı sonrasında değişime gideceğinin sinyallerini veren Terim, Rizespor maçında Mariano, Nzonzi, Belhanda ve Feghouli'yi kulübeye çekerken; Şener, Ömer Bayram, Emre Mor ve Seri'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Terim'den flaş Nzonzi kararı! Neden oynatmadığı belli oldu

Öte yandan sarı kart cezalısı Marcao'nun yerine stoperde Luyindama'nın partneri Ahmet Çalık oldu.

Terim'den flaş Nzonzi kararı! Neden oynatmadığı belli oldu

RADAMEL FALCAO YİNE YOK

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı ile takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü açıklanan Radamel Falcao, Rizespor maçının kadrosunda da yer almadı.

Terim'den flaş Nzonzi kararı! Neden oynatmadığı belli oldu

Ligde son olarak Fenerbahçe derbisinde oynayan Kolombiyalı golcü, 1 Ekim'deki PSG maçından bu yana kadroda yer alamıyor.

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