Terim'den flaş Nzonzi kararı! Neden oynatmadığı belli oldu

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zor günler geçiren Galatasaray'da gözler Türk Telekom Stadyumu'ndaki Çaykur Rizespor maçına çevrilmişti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçından sonra kadroda değişiklik yapacağının sinyallerini vermişti. Deneyimli teknik adam Rizespor maçında 4 değişiklik birden yaparken en dikkat çekici detay Nzonzi'nin ilk 11'de yer almamasıydı. Fransız futbolcunun neden ilk 11'de yer almadığı belli oldu.

1 Kasım 2019 Cuma 19:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





