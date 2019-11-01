Falcao istedi Galatasaray aldı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Falcao istedi Galatasaray aldı

Falcao istedi aldı

Falcao istedi Galatasaray aldı

, 'yu ederek, çok önemli bir işe imza atmıştı. Sakatlığı süren yıldız oyuncunun talebi üzerine adalelerin hızlıca toparlanmasına katkı sağlayan Lifecube (soğuk oda) isimli cihazından satın alındı.

, 'yu ederek, çok önemli bir işe imza atmıştı. Kolombiyalı yıldız henüz sahada beklenen katkıyı yapamasa da kulübün teknolojik yatırım yapmasına neden oldu. Sarı-kırmızılı ekip, futbolcuların sakatlıklarının çabuk iyileşmesine, yorgun adalelerinin hızlı bir şekilde toparlanmasınaw katkı yapan Lifecube (soğuk oda) cihazından satın aldı.

AVRUPA'DA ÇOK YAYGIN
Avrupa'da hemen hemen tüm kulüplerde bulunan soğuk odaya idman ve maçlardan sonra tüm futbolcuların girmesi zorunlu... Soğuk oda sağladığı -85 derece soğukluk sayesinde performansa da olumlu katkı sağlıyor. Geçmişteki azotlu makinaların aksine, bu yeni teknolojide sporcular makinaya girip, soğuk havayı ciğerlerine çekiyorlar. Üç dakikalık seans, sporcuyu kendine getiriyor.

Soğuk oda terapisini kullanan isimler arasında yer alan , geçtiğimiz günlerde formunun bu cihaza bağlı olduğunu söylemişti.

SOĞUK ODA NE iŞE YARIYOR?
En fazla 3 dakika süren 'Soğuk Oda' terapisi sırasında derinin yüzey sıcaklığı bir dakikadan kısa sürede 30 santigrat dereceye kadar indiriliyor. Vücut, yüzey sıcaklığını düzenlemekten vazgeçip, gövdeyi korumak için kanı sorunlu bölgeye çekiyor. Beyin vücudun çok büyük bir stres ve tehlike altında olduğu yanılgısına düşüyor. Gövdeye çekilen kan, bu yanılgı nedeniyle oksijen ve besinleri depoluyor. Soğuk odadan yenilenmiş, tüm ve yorgunluktan kurtulmuş olarak çıkılıyor.

YARARLARI NELERDİR?
* Yoğun antrenman temposundan sonra vücudun yenilenme süresini kısaltır.

* Ağrıların giderilmesini sağlar. Direnci artırır.

* Kronik uyku problemlerinin önüne geçer.

* Yapılan testlerde yaşlanmaya karşı (anti aging) birçok faydası bulunuyor.

* Fizyoterapi hastalarının iyileşme sürecinde kullanılır.

* Sürekli kullanımda vücudun enerji metabolizmasının ve ağrı kontrolünün geliştirilmesini sağlar, performansı ve rejenerasyon hızını artırır.

  1. 1.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falcao istedi Galatasaray aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN