Falcao istedi Galatasaray aldı

Galatasaray, Radamel Falcao'yu transfer ederek, çok önemli bir işe imza atmıştı. Kolombiyalı yıldız henüz sahada beklenen katkıyı yapamasa da kulübün teknolojik yatırım yapmasına neden oldu. Sarı-kırmızılı ekip, futbolcuların sakatlıklarının çabuk iyileşmesine, yorgun adalelerinin hızlı bir şekilde toparlanmasınaw katkı yapan Lifecube (soğuk oda) cihazından satın aldı.

AVRUPA'DA ÇOK YAYGIN

Avrupa'da hemen hemen tüm kulüplerde bulunan soğuk odaya idman ve maçlardan sonra tüm futbolcuların girmesi zorunlu... Soğuk oda sağladığı -85 derece soğukluk sayesinde performansa da olumlu katkı sağlıyor. Geçmişteki azotlu makinaların aksine, bu yeni teknolojide sporcular makinaya girip, soğuk havayı ciğerlerine çekiyorlar. Üç dakikalık seans, sporcuyu kendine getiriyor.

Soğuk oda terapisini kullanan isimler arasında yer alan Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde formunun bu cihaza bağlı olduğunu söylemişti.

SOĞUK ODA NE iŞE YARIYOR?

En fazla 3 dakika süren 'Soğuk Oda' terapisi sırasında derinin yüzey sıcaklığı bir dakikadan kısa sürede 30 santigrat dereceye kadar indiriliyor. Vücut, yüzey sıcaklığını düzenlemekten vazgeçip, gövdeyi korumak için kanı sorunlu bölgeye çekiyor. Beyin vücudun çok büyük bir stres ve tehlike altında olduğu yanılgısına düşüyor. Gövdeye çekilen kan, bu yanılgı nedeniyle oksijen ve besinleri depoluyor. Soğuk odadan yenilenmiş, tüm ağrı ve yorgunluktan kurtulmuş olarak çıkılıyor.

YARARLARI NELERDİR?

* Yoğun antrenman temposundan sonra vücudun yenilenme süresini kısaltır.

* Ağrıların giderilmesini sağlar. Direnci artırır.

* Kronik uyku problemlerinin önüne geçer.

* Yapılan testlerde yaşlanmaya karşı (anti aging) birçok faydası bulunuyor.

* Fizyoterapi hastalarının iyileşme sürecinde kullanılır.

* Sürekli kullanımda vücudun enerji metabolizmasının ve ağrı kontrolünün geliştirilmesini sağlar, performansı ve rejenerasyon hızını artırır.