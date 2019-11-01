Dansözleri bekliyoruz!
Beşiktaş yenilgisinin ardından Lemina ile birlikte dansözlü partiye katıldıkları ortaya çıkan Donk ve Babel dün yine işbaşındaydı. Yeşil saha yerine eğlencelerde boy göstermeleri büyük tepki çeken Donk ve Babel eleştirilere dün bir video ile yanıt verdi.
Beşiktaş yenilgisinin ardından Lemina ile birlikte dansözlü partiye katıldıkları ortaya çıkan Donk ve Babel dün yine işbaşındaydı. Yeşil saha yerine eğlencelerde boy göstermeleri büyük tepki çeken Donk ve Babel eleştirilere dün bir video ile yanıt verdi. Donk'un idman sonrası çektiği ve İnstagram'da paylaştığı görüntüde Babel, "Waiting for the dancers (Dansözleri bekliyoruz)" ifadesini kullandı. Bu durum özür bekleyen taraftarların tepkilerini biraz daha artırdı.
SAVUNMA VERECEKLER
Lemına, Donk ve Babel'in katıldığı ve sosyal medyaya düşen dansözlü eğlence görüntüleri Fatih Terim'i oldukça kızdırdı. Tecrübeli teknik adamın, oyunculardan savunmalarını istediği ifade edilirken Rizespor ve Real Madrid maçları sonrası ceza kesileceği öğrenildi.
- 1.11.2019
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Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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