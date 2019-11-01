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01 Kasım 2019, Cuma
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Dansözleri bekliyoruz!

Dansözleri bekliyoruz!

yenilgisinin ardından Lemina ile birlikte dansözlü partiye katıldıkları ortaya çıkan Donk ve Babel dün yine işbaşındaydı. yerine eğlencelerde boy göstermeleri büyük tepki çeken Donk ve Babel eleştirilere dün bir video ile yanıt verdi.

yenilgisinin ardından Lemina ile birlikte dansözlü partiye katıldıkları ortaya çıkan Donk ve Babel dün yine işbaşındaydı. yerine eğlencelerde boy göstermeleri büyük tepki çeken Donk ve Babel eleştirilere dün bir video ile yanıt verdi. Donk'un idman sonrası çektiği ve İnstagram'da paylaştığı görüntüde Babel, "Waiting for the dancers (Dansözleri bekliyoruz)" ifadesini kullandı. Bu durum özür bekleyen taraftarların tepkilerini biraz daha artırdı.

SAVUNMA VERECEKLER
Lemına, Donk ve Babel'in katıldığı ve sosyal medyaya düşen dansözlü eğlence görüntüleri 'i oldukça kızdırdı. Tecrübeli teknik adamın, oyunculardan savunmalarını istediği ifade edilirken Rizespor ve maçları sonrası ceza kesileceği öğrenildi.

  1. 1.11.2019
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