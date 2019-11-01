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01 Kasım 2019, Cuma
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Bugün de yok

Bugün de yok

Aşil tendonunda ağrısı olan ve kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak. Sakatlığı süren , maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Aşil tendonunda ağrısı olan ve kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak. Durumu hakkında günlük değerlendirme yapılan ve fizyoterapistler eşliğinde çalışan 33 yaşındaki yıldız futbolcu 'ye karşı da forma giyemeyecek. Yoğun tedavi uygulanan ve Lifecube isimli cihazı kullanmaya başlayan Falcao'nun maçına kadar hazır olması planlanıyor.

NÖBETÇİ GOLCÜ DIAGNE
Diagne, gollerine devam ediyor. 'ün Zulte Waregem'i 2-0 yendiği maçta 68. dakikada oyuna giren Senegalli, son golü attı. Diagne, 'da 4 kez sonradan oyuna girdi ve 3 gol attı.

  1. 1.11.2019
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