Bugün de yok
Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak. Sakatlığı süren Radamel Falcao, Real Madrid maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak. Durumu hakkında günlük değerlendirme yapılan ve fizyoterapistler eşliğinde çalışan 33 yaşındaki yıldız futbolcu Çaykur Rize'ye karşı da forma giyemeyecek. Yoğun tedavi uygulanan ve Lifecube isimli cihazı kullanmaya başlayan Falcao'nun Real Madrid maçına kadar hazır olması planlanıyor.
NÖBETÇİ GOLCÜ DIAGNE
Diagne, gollerine devam ediyor. Club Brugge'ün Zulte Waregem'i 2-0 yendiği maçta 68. dakikada oyuna giren Senegalli, son golü attı. Diagne, Belçika'da 4 kez sonradan oyuna girdi ve 3 gol attı.
- 1.11.2019
-
Fenerbahçe Beko nereden nereye! Havalimanında şok görüntü
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
-
Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı
Toplam 1
Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
-
Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
Bugün de yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.