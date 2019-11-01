Bugün de yok

Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak. Durumu hakkında günlük değerlendirme yapılan ve fizyoterapistler eşliğinde çalışan 33 yaşındaki yıldız futbolcu Çaykur Rize'ye karşı da forma giyemeyecek. Yoğun tedavi uygulanan ve Lifecube isimli cihazı kullanmaya başlayan Falcao'nun Real Madrid maçına kadar hazır olması planlanıyor.

NÖBETÇİ GOLCÜ DIAGNE

Diagne, gollerine devam ediyor. Club Brugge'ün Zulte Waregem'i 2-0 yendiği maçta 68. dakikada oyuna giren Senegalli, son golü attı. Diagne, Belçika'da 4 kez sonradan oyuna girdi ve 3 gol attı.