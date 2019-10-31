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31 Ekim 2019, Perşembe
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Mariano ile yönetim arasında bonservis krizi!

Galatasaray'da bu sezon 3. sezonuna giren ancak gösterdiği performansla geçtiğimiz yıllarını mumla aratan tecrübeli sağ bek Mariano'nun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Sambacının menajeri ve yönetim arasında bonservis krizi yaşanıyor.
31 Ekim 2019 Perşembe 20:43
Mariano ile yönetim arasında bonservis krizi!

Galatasaray'da bu sezon bekler alarm veriyor.

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Mariano ile yönetim arasında bonservis krizi!

Özellikle de sağ bek Mariano'nun gösterdiği performans taraftarlardan büyük tepki alıyor.

Mariano ile yönetim arasında bonservis krizi!

Yaz transfer döneminde kadrosunda ekstra 1 yabancı oyuncusu bulunan sarı-kırmızılı ekip 33 yaşındaki Brezilyalı ve Martin Linnes arasında kalmış ve sonuç olarak Linnes'i kadro dışı bırakmıştı.

Mariano ile yönetim arasında bonservis krizi!

Devre arasında gönderilmesine kesin gözüyle bakılan tecrübeli futbolcunun Brezilya'dan bir takımla anlaştığı bildirildi.

Mariano ile yönetim arasında bonservis krizi!

Oyuncunun menajeri, yönetime ocak ayına kadar olan alacaklarının verilmesi durumunda takımdan ayrılacaklarını iletti.

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