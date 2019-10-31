Mariano ile yönetim arasında bonservis krizi!

Galatasaray'da bu sezon 3. sezonuna giren ancak gösterdiği performansla geçtiğimiz yıllarını mumla aratan tecrübeli sağ bek Mariano'nun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Sambacının menajeri ve yönetim arasında bonservis krizi yaşanıyor.

31 Ekim 2019 Perşembe 20:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





