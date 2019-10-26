Galatasaray'da beklenen fesih gerçekleşti! Ali Koç...
Galatasaray'da hareketli saatler... Ali Koç'un Fatih Terim hakkında kullandığı 'sicili bozuk' ifadesinin ardından harekete geçen Galatasaray, Koç Holding'e ait Divan Restaurant'ın sözleşmesini feshetti. Bu fesih için yaklaşık 200 bin dolar tazminat ödeyecek olan sarı kırmızılılar, Do&Co İkram Hizmetleri ile de masaya oturdu.
Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fatih Terim arasında yaşanan gerilimin ardından Türk Telekom Stadı'nda hizmet veren Koç Holding'e ait Divan Restaurant'ın sözleşmesini feshetti.
Fesihnameyi firmaya göndererek ayrılığı resmileştiren sarı kırmızılı kulüp, söz konusu fesih için yaklaşık 200 bin dolar tazminat ödeyecek. Divan Restaurant, stadyumdaki tüm envanterini önümüzdeki hafta toparlayarak alanı boşaltacak.
YERİNE HANGİ ŞİRKET GEÇECEK?
Hürriyet'te yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Divan Restauran ile yolların ayrılmasının ardından doğan boşluğu Do&Co İkram Hizmetleri ile doldurmayı planlıyor. Bu doğrultuda Do&Co ile masaya oturan sarı kırmızılılar, yeni firmayla imzalanacak sözleşmenin detaylarını şekillendiriyor.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim için kullandığı "Sicili bozuk" ifadesi ipleri koparan nokta olmuştu.
Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda ailesi, çocukları ve yakınları için kendisine ait olan locada uzun süredir Ali Koç'un sahibi olduğu Divan Restaurant'tan hizmet almazken, başka loca sahipleri de bu tavra destek olmuştu. Galatasaray Kulübü de Brugge maçı sonrası Divan ile yolları ayırmak adına harekete geçmişti.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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