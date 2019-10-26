Galatasaray'da beklenen fesih gerçekleşti! Ali Koç...

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fatih Terim arasında yaşanan gerilimin ardından Türk Telekom Stadı'nda hizmet veren Koç Holding'e ait Divan Restaurant'ın sözleşmesini feshetti.

Fesihnameyi firmaya göndererek ayrılığı resmileştiren sarı kırmızılı kulüp, söz konusu fesih için yaklaşık 200 bin dolar tazminat ödeyecek. Divan Restaurant, stadyumdaki tüm envanterini önümüzdeki hafta toparlayarak alanı boşaltacak.

YERİNE HANGİ ŞİRKET GEÇECEK?

Hürriyet'te yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Divan Restauran ile yolların ayrılmasının ardından doğan boşluğu Do&Co İkram Hizmetleri ile doldurmayı planlıyor. Bu doğrultuda Do&Co ile masaya oturan sarı kırmızılılar, yeni firmayla imzalanacak sözleşmenin detaylarını şekillendiriyor.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim için kullandığı "Sicili bozuk" ifadesi ipleri koparan nokta olmuştu.

Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda ailesi, çocukları ve yakınları için kendisine ait olan locada uzun süredir Ali Koç'un sahibi olduğu Divan Restaurant'tan hizmet almazken, başka loca sahipleri de bu tavra destek olmuştu. Galatasaray Kulübü de Brugge maçı sonrası Divan ile yolları ayırmak adına harekete geçmişti.